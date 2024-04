Tíz orvossal bővült a Szent-Györgyi Albert orvosi díjasok köre

Az orvosok visszajelzéseiből tudjuk, hogy ez egy olyan elismerés számukra, melyre egész életükben büszkén tekintenek. A díjazottak egyben a Szent-Györgyi hitvallás és az egész társadalom nagykövetei is lesznek. Inspirálják kollégáikat, tanítványaikat, továbbra is példát mutathatva hivatásukban és emberségükben is. Nagyon nagy szükség van most az ilyen megbecsülésekre, amikor az orvosok száma évről évre drasztikusan csökken (KSH). Ha ez a tendencia folytatódik, oda jutunk, hogy nem lesz, aki a fiatal nemzedéket gyógyítani fogja. A díjjal az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az orvoslás mai nehézségeire, és Szent-Györgyi professzor munkásságával orvosainkat is inspiráljuk. Az elismerés motivációt jelenthet a többi szakember és a fiatalabb generáció számára is, hogy kellő szakmai igényességgel és empatikus hozzáállással folytassák az elődök által kijelölt utat