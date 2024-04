Rocksztárként ünneplik, mégis elkerülik a nők tiktokker Csabit - ez az oka, hogy magányos transzplantált fiú

Nincs párom, és jelenleg nem is udvarolok senkinek. Természetesen vágyom egy barátnőre, akit őszintén szerethetek. Bízom benne, hogy hamarosan megtalálom, és végre teljesen boldog leszek. Sikeres embernek tartom magamat, hiszen dolgozom és az interneten is értékes videókat teszek közzé. Úgy hiszem, ezeket a nők is értékelik