Széllökés, zivatar, eső miatt adtak ki riasztást több vármegyére is

Brutális, 180 fokos időjárásváltozással kell szembenéznünk. Az elmúlt hetek, napok tökéletes kora nyári időjárásának ugyanis nyoma sem lesz, sőt. Kedden egyes helyeken a hőmérséklet maximum 9 fokig melegszik majd fel az elmúlt napokban megszokott 25-26 helyett. Hogy mi áll a változás mögött? Heves zivatarok, viharos széllökések és hatalmas mennyiségű csapadék lepi el hazánkat a hétfő esti hidegfront megérkezésével.

A 26 fok feleződik, harmadolódik keddre Fotó: Köpönyeg

Hétfő este másodfokú vészjelzéssel tör be az ország északi része felől a zivatar, amely még kedden is bőven tombolni fog. Ennek megfelelően a HungaroMet több vármegyére is riasztást adott ki az akár 70 km/h-s kísérő széllökések, és a helyenként kialakuló hatalmas, akár 20 mm-t is meghaladó eső miatt:

Több vármegye is riasztás alatt Fotó: HungaroMet

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint kedden erősen felhős lesz az ég, déltől ráadásul sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az Alpokalján akár havas eső is lehet! Markáns lehűlés várható, délután, este már csak 5–10 fokot mérhetünk!

Szerdán délutántól ismét egyre többfelé kell esőre, záporra számítani, miközben viharossá fokozódhat az északi szél. 12 fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön és pénteken szórványosan fordul elő záporeső, melyhez kellemetlenül erős északnyugati szél társul. Délutánonként 10–15 fok várható, míg reggelente csak 0–7 fok lesz, ami azt jelenti, hogy – főleg péntek reggel – talaj menti fagyok alakulhatnak ki.