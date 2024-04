Sokkoló tanulmány: mérgező anyagokkal van tele az eper és sok más gyümölcs és zöldség

Sokkolóan hatott mindenkire az a hír, amelyből kiderült, hogy a kereskedelemben kapható gyümölcsök és zöldségek 95 százaléka olyan mérgező anyagokat tartalmaznak, amelyekről úgy gondolják, hogy nemcsak rákot okozhatnak, hanem a szívet is károsítják - írja a Daily Mail. A Metropol utánajárt miről is van szó.

Az eper egészségre veszélyes anyagok tartalmaz Fotó: KatyaPulina

Mindenki kedvenc gyümölcséről nem is gondolná senki, mennyire káros, amióta permetezik. Kiderült, hogy az eper áll az első helyen a briteknél a szupermarketekben kapható gyümölcsök és zöldségek listáján, amelyek egészségre veszélyesek. Ugyanis a gyümölcs, egészségre nagyon veszélyes növényvédő szerek mérgező toxinjait tartalmazza. Ezek a rákkeltő vegyületeknek nevezett PFAS-ok vagyis perfluor- és polifluor- tartalmú alkil anyagok jóformán kikerülhetetlenek és szinte mindenhol megtalálhatók. A legnagyobb probléma velük, hogy rendkívül ellenállók és soha nem tűnnek el a szervezetből és még súlyos betegségekkel is összefüggésbe hozhatók. Annyira sok van belőlük mindenhol, hogy még az esővízben is megtalálhatók ezek a mérgező anyagok.

Az Egyesült Királyságban ellenőrizték a friss zöldségeket és gyümölcsöket.

A vizsgálat során kiderült, hogy az egyik legveszélyesebben fertőzött gyümölcs az eper.

A közkedvelt gyümölcs 95 százaléka tartalmazott PFAS-t. A listán második helyen a szőlő áll 61 százalékkal, a cseresznye 51-el, a spenót és a paradicsom pedig szorosan követi a mérgező növényvédő szerekkel permetezettek listáját. Ami döbbentes, hogy ugyan kevés mennyiségben, de a burgonyában és az almában is előfordulnak ezek a toxikus anyagok.

Itthon nincs ekkora gond Magyarországon szerencsére az ellenőrzések nagyon ritkán találnak növényvédőszer-maradványt az élelmiszereken. Határérték feletti mennyiségben inkább rovar és gombaölő szerek szerepelnek a veszélyes szerek listáján, valamint az EU-ban nem engedélyezett növényvédő szerek nyomait találta a citrusféléken a NÉBIH korábban.

Legveszélyesebb az egészségre a teflon

Ugyanez az anyag az, ami megtalálható a teflonban, amit a tapadásmentes tulajdonságai miatt használunk. Például a teflonbevonatú serpenyő is ebből készült, de kozmetikumokban, ételcsomagolásban és ruházati cikkekben is megtalálhatók. A magas hőfokon használt teflon elkezd bomlani és olyan mérgező anyagok szabadulhatnak fel, amely fejfájást is okozhatnak.

De a rákos megbetegedések mellett a magas koleszterinszint, vese- és pajzsmirigy-betegségek, immunrendszer gyengülése is hozzájuk köthető. A meddőség mellett még az anyaméhben a fejlődő magzat növekedését is befolyásolhatják ezek a vegyületek. Megzavarják a hormonműködést, a férfiaknál pedig hererákot okozhat.

A WHO szervezet rákkeltő anyagok közé sorolja a PFSA-t. Fotó: Francesco Scatena

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a PFAS-ok egyik típusát a PFOA-t az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyagok közé sorolja. Ezért a PFOA-t a PTFE váltotta fel a teflonedények gyártásánál, amelynek a mellékhatásait még nem vizsgálták teljesen.

A talajvízben is megtalálható Hihetetlen tényt közölt az Új-Dél-Walesi Egyetem a közelmúltban publikált tanulmányában. A globális talajvízminták 69 százalékában megtalálható ez a vegyület és meg is haladta a biztonsági határértéket, amely veszélyes az emberi szervezetre.