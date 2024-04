Sokkoló: 2 éves gyermek gázolta el terhes édesanyját

2018 karácsonya után a kaliforniai Santa Barbarában élő Mallory Harcourt épp hazaért kétéves kisfiával, leparkolt a felhajtón, majd kiszállt, és kivette gyermekét is az autóból. Az anyuka ekkor eszmélt rá, hogy a ház kulcsait férje munkahelyén hagyta, kisfiának azonban sürgősen pelenkacserére volt szüksége, aminek kényszerűségből a garázsban állt neki. Sietségében véletlenül nyitva hagyta a Tesla ajtaját, a villámgyors fiúcska pedig egy szempillantás alatt bemászott a vezetőüléshez, és megnyomta a féket, amitől az autó beindult. Ezután a kisfiú még a váltókart is meghúzta, amivel sebességbe tette a kocsit, amely az édesanyját elgázolta.

Fotó: unsplash

A szerencsétlenül járt nő ekkor második gyermekével volt várandós. Bár mindketten túlélték a balesetet, de a kismama több csontja eltört, és a szülése idő előtt indult be, amitől az újszülött baba élete is veszélyben volt. Az átélt traumák miatt a nő bírósághoz fordult és beperelte a Teslát. Ügyvédei azt állítják, hogy a Model X hibás konstrukciójáról tudott az autógyártó. Ezzel szemben a vállalat azzal érvel, hogy a balesetről egyedül a sofőr tehet, aki több hibát is elkövetett. Sőt, szerintük az autó annyira tökéletesen működik, hogy neki köszönheti az asszony, hogy életben maradt. A Tesla ügyvédei szerint a jármű adatai azt mutatják, hogy a vezetéstámogató rendszer aktiválva volt, és korlátozta a terepjáró sebességét, annak ellenére, hogy a kisfiú tövig benyomta a gázpedált.

A kaliforniai esküdtszék most mérlegeli, hogy ki lehetett a hibás. De tény, hogy az elmúlt évek során egyre több és nagyobb bajba került a Tesla az önvezető autói miatt. Számos korábbi, a robotpilóta-rendszerrel kapcsolatos biztonsági per nem nyilvános egyezségekkel zárult, egy közelmúltbeli ügyben pedig a vállalatot több mint 10 millió dollárra büntették egy 2022-ben történt halálos baleset miatt - emlékeztetett a Car Expert.