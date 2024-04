Igazi programkavalkád lesz május 1-jén: mutatjuk a legizgalmasabbakat!

Május elseje egyrészt egy katolikus egyházi ünnep, egészen pontosan Józsefé, a munkásé, a munkások védőszentjéé. Emellett május 1. a bolygónk legtöbb pontján – kivéve az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában – a munka ünnepe is. Ebből az alkalomból idén is számos programon lehet majd részt venni. Összegyűjtöttünk ezek közül néhányat!

Rengeteg program közül lehet válogatni május elsején. / Fotó: patsch.1 / Shutterstock

Miért pont a munka ünnepe május elseje?

A múlt században – főleg a Szovjetunióban, majd a szocialista tagországokban – május elseje a munka ünnepének számított, amit kötelező felvonulásokkal, programokkal ünnepeltek. Magyarországon 1890-ben volt ilyen először. A kommunista rendszer bukása után, a kilencvenes évektől kezdve május elseje megváltozott jelentésében és ünneplési formájában is: a munkavállalók szolidaritási napja lett, amikor számos szakszervezeti szövetség szervez megmozdulásokat. Idén emellett az önkormányzatok is szerveznek programokat és sok más szabadtéri helyszín is készül a munkaszüneti napra.

Miért pont sört és virslit adtak május elsején? Egyrészt, mert a sört és a virslit az ipari proletariátus állította elő, míg a bort a parasztság. A sör ráadásul a háborúk között csak a tehetős rétegnek volt elérhető, ekkor pedig pártráhatásra hirtelen eljutott a köznéphez is, amitől a munkás úrnak érezhette magát. A virsli emellett pedig tökéletes arra, hogy nagy mennyiségben és olcsón lehessen előállítani, szállítani és felszolgálni. Ezt a hagyományt pedig a mai napig sok helyen őrzik valamilyen formában.

Ilyen lesz az idei Városligeti majális

A Városligetben ünnepelték először május elsejét, méghozzá 1890-ben. Az idei majális 10 órától egészen estig tart majd. Délelőtt gyerekprogramok lesznek, délután pedig koncertek, este pedig bulival zárhatjuk a napot. Íme néhány a programok közül:

10:00: Bing Nyuszi

11:30: Anselmo Bűvész Műsora

12:20: Buborék Együttes

14:00: Mancsőrjárat koncert

15:30: Mohamed Fatima koncert

17:00: Caramel koncert

18:30: Radics Gigi koncert

20:30: Dj Dominique Fergeteg Party

Május elsején kezdődik a Helló Európa fesztivál is

Május 1–5. között számtalan családi, kulturális, zenei és fényművészeti program várja majd a látogatókat a főváros több pontján – a Városháza parktól a Károly körúton és a Szabadság hídon át egészen a Móricz Zsigmond körtérig. Lesz táncelőadás, gasztronómiai különlegességek, de a gyerekek sem maradnak ki a jóból: mesekoncertek, gyermekelőadások, bűvész, hiphop táncbemutató, körhinta, újrahasznosított játszótér, és persze az örök klasszikusok: arcfestés és csillámtetoválás is lesz. A részletes programok itt és itt olvashatók.

Tavaszi forgatag várja a látogatókat a XVI. kerületben

A Kertvárosi majálison az Erzsébet-ligetben 10 órától este 19-ig tartanak a programok. Lesz köztük bábszínház, gyermekkoncert, májusfaállítás, különleges előadások és koncertek is. Íme néhány ezek közül:

10:00 Ládafia Bábszínház előadása

12:00 Májusfa állítás

15:30 Bűvész előadás

16:20 Solymos Tóni előadás

19:00 Meglepetés koncert

A járműjavító is várja a látogatókat

Majális lesz az Északi Járműjavítóban, és a Közlekedési Múzeumban is. Rengeteg ingyenes programmal várják a kicsiket és a felnőtteket! Többek között a Mivel megyünk? Energiamix a közlekedésben című új időszaki kiállítással 10:00 és 17:00 óra között, de a Közlekedési Múzeum 125. évfordulóját is méltóképp megünneplik: az Északi és az Opera Eiffel Műhelyház udvarára több tucat egyedi veteránautó érkezik majd a Klasszikus jármű felvonulás végállomásaként. Ezt követően 14 és 15.30-tól tárlatvezetés, zenei programok, gyermek kerékpáros akadálypálya és színes múzeumpedagógiai programok várják az érdeklődőket!

Ezek lesznek a programok Káposztásmegyeren

A káposztásmegyeri majálison Füredi Niki és Pál Tomi ad koncertet Disney-slágerekkel. Előtte néptánc, utána pedig A kékfestő inas c. bábelőadást láthatják az érdeklődők. Később jön a Cotton Club Singers és a MÁV kamarazenekar, végül pedig egy meglepetés koncerttel zárnak. Ezen kívül lesz

lufihajtogatás;

arcfestés;

gólyalábasok, tüköremberek;

játszópark;

kalandpálya;

kismotorpálya;

kézműves foglalkozás;

állatsimogató;

és kisvonat is.

Bringás majális lesz Újbudán

10 és 14 óra között rendezik meg a Bringás Majális a Sport11-nél (XI. kerület, Kánai út 2.)című rendezvényt, ahol kerékpáros ügyességi versenyeknek, matricagyűjtő kalandozásnak, rövid bringás túráknak, különös és bolondos kerékpárok kipróbálásának, sőt, ingyenes biciklis és alkatrész-börzének is részesei lehetnek a résztvevők. A részletes program itt olvasható.

Ilyen lesz a majális Gazdagréten

Ha valaki szeret tanulni, esetleg érdekli a méhészet, akkor mindenképp menjen el Mézes Majálisra a Gazdagréti Közösségi Házba. Tartanak bábjátékot, amiben bemutatják a méhek mindennapjait. Lesz workshop Mire jó a méz? címmel, amelyen méhviaszkendőt készíthetünk. Emellett kerékpárbörze és aszfalt rajzverseny is lesz. A rendezvény 9-kor kezdődik és 14-óráig tart, a részletes programok pedig itt olvashatók.

Majális lesz a Normafán is

Modern köntösben, mégis a hagyományokat megőrizve vár mindenkit az első Majális a Normafán. Lesz májusfa díszítés, ugrálóvár, rétes és lángos, fagyi és a megszokott gasztroélmények a város zajától messze, mégis közel. A Normafa Síház, a Normafa Rétes és a 477 Hütte összeáll és reggeltől estig színes programokkal készülnek kicsiknek és a nagyobbaknak egyaránt. A részletes programok itt olvashatók.

Bókay-kertben is várják a kikapcsolódni vágyókat

Több helyszínen is készülnek különféle előadásokkal, koncertekkel, de kézműves termékeket is lehet majd vásárolni. Délelőtt 10 órától kezdődnek a programok, este fél 9-től a Quimby ad koncertet. Emellett lesz májusfa állítás, Bing Nyuszi Show, Gájer Bálint koncert és fellép a Soulwave is. A rendezvényen gólyalábasok, óriásbábok is lesznek, és kézműves vásárt is tartanak. A további programok itt olvashatók.

A Tabánban ingyenes fesztivál lesz

A Tabán Fesztivál mára a főváros legnagyobb, hagyományossá vált, szezonnyitó zenei eseménye. A „nagy öregek” mellett itt mindig szerepet kap egy-egy fiatalabb zenekar is. A koncertek ingyenesek és fellép többek között az Alapi Power Band, a Mini, a Mobilmánia, Deák Bill Gyula és a Bikini.

A színházkedvelők sem fognak unatkozni

A Vígszínház 128. születésnapja május 1-én 15 órakor kezdődik. Először meghirdetik a 2024/25-ös évad programját, ezt követően színművészeik részleteket adnak elő többek közt olyan népszerű előadásaikból, mint a Pinokkió, A Pál utcai fiúk, A padlás vagy A nagy Gatsby. Emellett kedvezményes jegyvásárlási lehetőségekkel, dedikálással és vetítéssorozattal várnak minden kedves érdeklődőt.

Rákosmente ezzel készül

A XVII. kerületben is reggeltől estik várják a majálisozókat. Lesz mozgásbörze, Boka Boogie Band Rock & Roll zenekar koncert, Vintage Dolls akusztik koncert, Republic élőzenei koncert, buborékfoci, óriás buborék show, ládavasút, helikopter szimulátor valóságos kabinban és sátor tábor kézműveskedéssel.