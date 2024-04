Ezen a héten sok helyen ingyen nézhetők a legnagyobb magyar filmek: ez az oka

Ma van a magyar film napja

A magyar film napja az első magyar film bemutatójának emlékére 2018-óta április 30-án kerül megrendezésre. 1901-ben ugyanis ezen a napon mutatták be az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült A táncz című alkotást. Ebből az alkalomból most egy hétig számos magyar filmet lehet majd ingyen megnézni: idén kivételesen egész héten át tart (április 29-től május 5-ig.) a magyar film napja. Ebből az alkalomból több mint 100 magyar film lesz látható 19 tévécsatornán, teljesen ingyen. Sőt, ritkán látható magyar filmek érkeznek újra a mozikba és szinte az összes Magyarországon elérhető streaming platform is csatlakozik az ünnepléshez.

A méhek napja is ma van

A méhek napját 1994-óta a Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére április 30-án ünnepeljük Magyarországon. Mivel hazánkban sajnálatos módon alacsony a mézfogyasztás, a program nem titkolt célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése. Ezen a napon ezért országszerte mézkóstolókkal, kiállításokkal, filmvetítéssel, játszóházzal várják a méhészek az érdeklődőket.

A szendvics feltalálója is köthető a mai naphoz. Fotó: Pexels (illusztráció)

Ő találta fel a szendvicset

John Montagu Sandwich volt állítólag a szendvics "feltalálója". Egy francia író szerint Sandwich még az étkezés kedvéért sem volt hajlandó abbahagyni a kártyázást, és az értékes perceket táplálkozásra vesztegetni. A gróf életrajzírója szerint viszont az arisztokratát politikai és a brit tengerészettel kapcsolatos feladatai kötötték sokszor éjszakákon át az íróasztalához, és még enni sem ideje. Akárhogy is volt, a táplálkozás gyors és laktató formáját találta ki: két pirított kenyér közé tett egy hússzeletet. A nevét őrző szendvics születése 1762-re tehető, a gróf pedig 1792-ben ezen a napon, vagyis április 30-án hunyt el.

148 éve avatták fel a Margit hidat

Budapest második állandó hídját, a Margit hidat 1876. április 30-án avatták fel. A híd a Szent István körutat és a Margit körutat köti össze a Margit-sziget érintésével. A főváros második állandó hídjaként 1872 és 1876 között épült.

Saját magát műtötte meg az orvos

Leonid Rogozov orosz orvos sikeres vakbélműtétet hajtott végre saját magán 63 évvel ezelőtt, pont ezen a napon. A 6. szovjet antarktiszi expedíció orvosának sürgős vakbélműtétre volt szüksége, de az időjárási körülmények miatt repülőgép nem tudott felszállni, és másik orvos sem volt az állomáson. Így helyi érzéstelenítés után egy tükör segítségével eltávolította a gyulladt féregnyúlványt, majd antibiotikummal kezelte a műtét helyét. Összesen 1 óra 45 perc alatt hajtotta végre a műtétet saját magán.

50 éve halt meg Szécsi Pál

1974. április 30-án, 30 éves korában meghalt Szécsi Pál táncdalénekes. Szécsi 1967-ben a salgótarjáni amatőr versenyen megnyerte meg először az énekesek versenyét, ugyanebben az évben a Táncdalfesztiválon a Csak egy tánc című dallal második helyezést ért el. Tagja lett a Rádió Tánczenei Stúdiójának.

Jazzkoncert lesz a városházán

Nagyszabású jazzkoncerttel ünnepli a jazz napját a főváros április 30-án. A Városháza parkban megrendezésre kerülő, ingyenes eseményre minden zenerajongót szeretettel vár a csak erre az alkalomra összeálló zenekar, többek között Borbély Mihály (szaxofon) és Lakatos Mónika (ének). Az esemény további részletei itt olvashatók.

Ma is napos időnk lesz. Fotó: unsplash.com

Folytatódik a melegedés

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden is szikrázó napsütés várható, alig lesz felhő az égen és 23 és 28 fok közötti nyárias idő ígérkezik. Szerencsére számottevő fronthatás sem terheli a szervezetünket. Ugyanakkor lassú lehűlés kezdődik.

Itt kell lezárásokra számítani a fővárosban

Este 8-ig lezárják a XI. kerületben a Mányoki utat a Ménesi út közelében épületfelújítás miatt.

Reggel 10:00-ig félpályás lezárás lesz a XI. kerületben a Sasadi úton az Előpatak utcánál, itt jelzőőrös irányításra kell készülni.

20:00 óráig lezárták a fél útpályát a külső Váci úton (2-es főút) a Megyeri-híd közelében, mert felújítják az útburkolatot. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza.

A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. 23:50-ig útszűkületre és sávelhúzásra kell számítani a Budafoki úton építkezés miatt. A befelé vezető belső sáv forgalmát átterelik a kifelé vezető oldalra. A Móricz Zsigmond körtér; illetve az Újpalota, Nyírpalota út felé közlekedő 33-as és 133E autóbusz, valamint a Keleti pályaudvar; illetve a Gazdagréti tér felé közlekedő 107-es és 154-es autóbusz Budafoki út/Dombóvári út megállóját áthelyezték.

Ugyancsak sávlezárás a lesz a VIII. kerületben este 11-ig a Baross utcában. Napközben lezárják a külső sávot a Baross utcában befelé a Kálvária tér után csatornajavítás miatt.

Napközben lezárják a külső sávot a Baross utcában befelé a Kálvária tér után csatornajavítás miatt. Este 7-ig lezárás lesz az M4-es autóút repülőtéri felhajtóján is a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről a főváros felé vezető felhajtót felújítás miatt. A 200E autóbusz terelt útvonalon jár, a Vecsés-Nyugat megállóhelyet nem érinti.

Ma még nem lesz kamionstop

A nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozása fő szabály szerint április 30-án, kedden 22 órától május 1-jén, szerdán 22 óráig lenne érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást. Szakmai kezdeményezésre a korlátozást az éjszakai időszakban 22 óra és másnap reggel 6 óra között, 8 órás időtartamban felfüggesztik, így az május 1-jén 6 órától 22 óráig lesz csak érvényben-írja az utinform.hu.