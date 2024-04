„Ejnye, Petike” – Agresszív kutya harapta meg a fiút, most a veszettség miatt aggódik a család

Napokig aggódott egy budai család, hogy veszettség miatt súlyos betegséget kaphat a gyermekük. A 14 éves Csegét húsvétvasárnap harapta meg egy idős asszony kutyája, majd faképnél hagyták a fiatalt. A család azóta kutatott az asszony után, hogy kiderítsék, beteg volt-e a kutyája.

Egy kistestű kutya harapta meg Csegét Fotó: Yta23/Képünk illusztráció!

Csege épp a Frankel Leó úton sétált a járdán, amikor egy idős asszony közeledett felé a kistestű kutyájával. Az eben póráz volt, és eleinte nem tűnt problémásnak, ám amikor a fiú a közelébe ért, a kutya megharapta őt. Az idős, napszemüveget viselő asszony pedig faképnél hagyta a fiút.

„Ejnye, Petike!”

A gyermek otthon mondta el a szüleinek, mi történt, és nagyon fáj a lába. A család pokoli napokat élt meg.

Pórázon volt, se szó, se beszéd, nekiugrott a bokájának és belemart a fiam lábába!

– fakadt ki a fiú édesanyja, Akácsos-Bacsa Terézia a Metropolnak.

A nő a fiától tudja, az idős asszony helyreintette a megvadult kutyáját, ezután hagyta egyedül a gyermeket.

„Annyit mondott a hölgy a kutyájának, »ejnye, Petike«, utána otthagyta a gyerekem, meg se kérdezte, hogy van! Nem a seb mélysége miatt aggódunk, hanem hogy nem tudjuk, veszettség ellen oltva volt-e a kutya. Elment a nő, és nem mutatott oltási kiskönyvet, még telefonszámot se hagyott a fiamnak!” – panaszolta az anyuka.

Terézia okkal kezdett aggódni. Attól tartott, ha nem derítik ki időben, hogy veszett volt-e a kutya, a fiának mindenképp tetanuszoltást kell kapnia. A veszettség ugyanis heveny, agy- és gerincvelő-gyulladással járó vírusos betegség, amely általában halálos kimenetelű, ha nem kezelik időben.

A fiam riadtan kérdezte, hogy anya, meg fogok halni? Nagyon megijedtem, ezért rögtön hívtam az orvost. Ő oltást javasolt, de tudtuk, hogy ez egy öthetes, a gyerek szervezetét ráadásul eléggé megviselő procedúra

– mondta az anyuka, aki ezért úgy döntött a fiával, megpróbálják felkutatni az idős asszonyt, hátha nem kell Csegének szenvednie az oltás miatt.

Versenyt futottak az idővel, hogy kiderítsék az igazságot: veszett-e a kutya, vagy sem? A környék minden szegletét átkutatták az asszony után: lépcsőházakba csöngettek be, az otthonuk gondnokát, és a környék kutyásait is kérdezték, ismerik-e az asszonyt, de hiába. „Azt tudták, mikor sétáltatja kutyáját, ezért hol a fiam, hol én kimentünk akkor a sétahelyeire. Nem láttuk” – mondta a nő.

Fotó: Metropol olvasó

„Harapós és agresszív”

Terézia végül az egyik kerületi Facebook-csoportban is riadót fújt, így tudta meg: még ha az idős asszonyt nem is, a kutyát jól ismerik a környékbeliek.

Harapósnak és agresszívnek mondták, a Petike név rögtön beugrott nekik

– árulta el az anyuka.

Napokig vártak, hátha megtalálják a rejtélyes asszonyt, végül azonban kénytelenek voltak beadni a derekukat – Csege megkapta az első adagot a tetanuszoltásból.

„Öthetes, lehet fölösleges procedúrát okozott nekünk ez a hölgy! Végtelenül bosszantó, hogy felelőtlenül otthagyta a gyereket! Felhívtuk a gyerekorvost, és mondta, hogy mindenképpen menjünk el most már oltatni Csegét. Végül megkapta a tetanuszoltás első felét a fiam. Meg kellett tenni, pedig hosszú és fájdalmas folyamat. Csegének nem könnyű a mellékhatás miatt, most is fekszik és láza is volt” – zárta szavait elkeseredetten az anyuka, aki azért osztotta meg történetét, hogy legközelebb az övékéhez hasonló eset mással ne történhessen meg.