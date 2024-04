"Lökdösni kezdte a gyerekem" - Kamaszra támadt egy részeg a Kökin, a helyiek már félnek a környéken

Az ijesztő esetről a kamaszfiú anyja számolt be. Mint azt az asszony elmondta, fia éppen a Kökinél járt, amikor egy részeg fantom belekötött, és lökdösni kezdte az ijedt iskolást. Szerencsére a mindössze 14 éves fiúcskának volt annyi lélekjelenléte, hogy lépjen a szorongatott helyzetben: sikerült arrébb mennie.

Egyre több a kétes alak a Kökinél / Fotó: Google Maps

A gyerekem ma jött haza a suliból, Kökin odament hozzá egy részeg és lökdösni kezdte! Volt annyi esze a gyereknek, hogy arrébb ment

– írta egy helyi csoportban a felháborodott édesanya. A szülő nagyon kiakadt a történtek után, nem érti, hogy miért nincs ott valaki, aki nagy forgalmú szakaszon elkergeti az ilyen alakokat:

Miért kell a Kökin állandóan a sok drogos, alkoholista, lecsúszott senkiháziaktól félni, miért nem tesznek oda valakit, aki elhajtja őket?

– kérdezte dühösen az asszony. Azonban nem csak neki és a fiának gyűlt meg a baja a Kökin császkáló kétes alakokkal, egyik olvasónk is találkozott ijesztő fantomokkal a környéken:

– Reggel mentem be a Kökin lévő dohányboltba, hogy vegyek egy üveg ásványvizet. Már a bolt előtt is olyan alakok mászkáltak, hogy inkább nagy ívben kikerültem őket. De kifelé nem úsztam meg, jöttek utánam, kértek ezt meg azt, aztán amikor nem kaptak, akkor meg szitkozódni kezdtek. Valószínűleg már reggel be voltak állva. Hogy mitől, azt csak a jó ég tudja – mesélte a középkorú nő. Hozzátette, hogy egy átlagos szerda reggelről volt szó:

Én csak dolgozni akartam menni egy átlagos munkanapon, de ezek már akkor is ott vannak. Mocskosak, büdösek és belekötögetnek az emberekbe. Én is igyekszek minél hamarabb tovább menni onnan, már rosszul vagyok a környéktől, és nem is szívesen járok arra

– ingatta a fejét a nő.