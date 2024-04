Horror Kelenföldön: sikoltozás verte fel a csendet, rohantak a lakók segíteni

Sokkoló videót osztott meg egy újbudai lakos a Facebook-oldalán. A Kelenföldön, az Etele úton lakó hölgy a Metropolnak elmondta, hogy április 5-én csütörtökön az esti órákban kiabálást hallott az utcáról, majd kinézve az ablakon látta, hogy egy nő és egy férfi hangosan veszekszenek, majd a vita elfajult és a férfi bántalmazta a nőt, aki persze sikoltozott. A ház egyik lakója sietett az asszony védelmére. A felvételt posztoló Mariann csak a Metropolnak nyilatkozott.

A nő és a férfi az Etele úti panel előtt üvöltözött egymással Fotó: olvasói

"A lányom szólt, hogy mi ez a kiabálás, kinéztem az ablakon és láttam, hogy egy nő és egy férfi torkaszakadtából üvölt egymással. Éreztem, hogy ebből baj lesz, ezért vettem fel telefonnal az esetet. Ez egy csendes, nyugodt környék, így az ilyen esetre sokan felfigyelnek, ahogy én is"

- idézte fel a történteket Mariann. Hozzátette: a vita odáig fajult, hogy a férfi bántalmazta a nőt.

Szörnyű volt, a férfi ököllel ütötte a nő fejét, majd a hajánál fogva a földön húzta. Rémisztő volt látni! Szerencsére a házunkból egy lakó odarohant és leállította az agresszív férfit. Akkor úgy tűnt, a bántalmazó lelépett, de később visszatért

- mondta Mariann, aki azt is elmesélte a Metropolnak, hogy a megvert nő elvonszolta magát a legközelebbi panelházig, ahol aztán az egyik bejárat előtti lépcsőn "megpihent".

A megvert nő az panelház bejárata előtti lépcsőn feküdt, sírva remegett, míg Mariann nem segített neki Fotó: olvasói

"Láttam, hogy tíz perce nem mozdul. Gyorsan lementem, hogy segítsek neki. Azt is láttam, hogy közben az őt összeverő férfi visszajött. Féltem is, hogy engem is bánt majd, de nem nézhettem tétlenül a síró, remegő, megvert asszonyt. Hívtam neki mentőt és a rendőröknek is szóltam. majd inni adtam neki, meg zsebkendőt kért szerencsétlen"

- fejtette ki a bátor nő. Az áldozat elpanaszolta neki, hogy nem először veri meg a férfi, aki a közeli plázánál szokott koldulni. Miután megjöttek a rendőrök, elmondta nekik, hogy mi történt és hallotta, hogy a megvert nő is így tett, de a férfi tagadott.

Azt mondta, hogy ő nem bántotta az asszonyt, csak elesett

- emlékezett vissza Mariann, aki ezek után, hazament és azt reméli, hogy az áldozat azóta jobban van.