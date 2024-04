A Facebook-profilunk bánhatja, ha bedőlünk ennek a trükknek

Az adathalászok tényleg sosem fogynak ki az ötletekből. A riogatástól kezdve a bankok nevében küldött üzenetekig, mindent bedobnak, hogy átverjék a gyanútlan, jóindulatú embereket. Most a Facebookon üzennek az embereknek kamuprofilról, hogy szavazzanak egy fotópályázatra. Ehhez azonban azt a kódot próbálják meg kicsalni, amivel elérhetik minden adatunkat.

Már a Facebook-profilunk sincs biztonságban a csalóknak „hála" / Fotó: pixabay (Illusztráció)

Ne dőljünk be az új trükknek: így lopják el a Facebook-profilunkat

Anikó gyanús üzenetet kapott egy Zsuzsanna nevű felhasználótól, melyben segítséget kért a hölgy. Azt szerette volna, ha Anikó segít neki, hogy lássa egy fotópályázaton tudnak-e rá szavazni a Facebookon. Anikó egyből érezte, hogy valami nem stimmel, ugyanis ilyen szavazós játékoknál linket szoktak küldeni, de tőle Zsuzsanna egy kódot kért, amit a Facebook küldött el neki.

Kíváncsi voltam tudtok-e rám szavazni. Elküldöm a szavazókódot, csak annyi a dolgod, hogy ha megkapod a szavazókódot küldd el nekem, hogy megfelelően tudjak vele szavazni. Nézze meg Facebook értesítéseiben a szavazó kódot

– szólt az üzenet, amit Anikó ki is posztolt egy csoportba, hogy tanácsot kérjen, vajon jól gondolja-e, hogy csalóval áll szemben. Itt hamar ki is derült, hogy a kód, amit Anikó a Facebooktól kap bizony a kétlépcsős azonosításhoz kell, amit ha megad valakinek, könnyedén új jelszót állítanak be a csalók és ellopják a Facebook-profilját.

A Facebookon is próbálkoznak a csalók, hogy ellophassák személyes adatainkat, legrosszabb esetben a bankkártyák adatait / Fotó: Pexels (illusztráció)

Lopott profilképpel próbálkozik a csaló

A csoportból ráadásul az is kiderült, hogy a csaló egy ellopott profilképpel próbálkozik. Ráadásul nem csak a profilképet, de családi fotókat is ellopta és feltöltötte sajátjaként az adathalász, hogy ha valaki rákeres, igazi személynek tűnjön.

Mivel a Facebook értesítés között olyan kód érkezett, ami új jelszót igényelt, egyből gondoltam, hogy nem jóindulattal kéri. A másik gyanús dolog a telefonszámom volt, hogy az is kell hozzá, ami még zavaróbb. Hogy ha tényleg játékverseny lenne, ilyenkor linket küldenek, hogy azon keresztül szavazzunk

– nyilatkozta lapunknak Anikó, aki szeretné felhívni az emberek figyelmét az új trükkre.

„Főleg az idősebb korosztály miatt veszélyes ez, mert ők nem értik ennyire a csalók észjárását és a Facebook működését, mint mi. Könnyen bedőlhetnek és akár az egész profiljukat ellophatják, amiről minden képet, információt, adatot ellopnak" – tette hozzá Anikó, aki végül letiltotta a csaló profilját. A Zsuzsanna néven próbálkozó csaló ráadásul egy olyan képet használt fel, aminek profilját nem is lopta el, csak a képeket mentette le.

Nem profil lopás történt, csak egyszerűen lementette a profilképet és feltöltötte a csaló a profiljára. Jelentettük többen a Facebooknak az érintett profilját megjelölve, hogy az ő képét használja. Sajnos mást nem nagyon lehet tenni, mivel pénzt tudtunkkal nem csalt ki senkitől

– nyilatkozta a Metropolnak a profilképen látható hölgy unokahúga, aki a neve elhallgatását kérte.

A legtöbb embernek a csaló üzenetéből az tűnt fel, hogy egyszer tegezi, majd magázza a célszemélyt, így az is lehet, hogy robottal beszélgetünk. Ez egy olyan jel, amit ha észreveszünk, azonnal gyanítsuk, hogy csalóval van dolgunk. A biztonsági kódot pedig semmiképpen se adjuk meg másnak.