„Farsangi jelmezt hirdettem, majdnem ellopták az adataimat” – Figyelem, ismét munkába léptek a csalók a Facebookon

Elég egy óvatlan pillanat, amikor az ember nem figyel és már meg is van a baj. Dunakeszin egy fiatal nő a beszámolója szerint majdnem adathalászok áldozatává vált, pedig csak egy farsangi jelmezt szeretett volna eladni a Facebookon. Írását azért osztotta meg, hogy figyelmeztessen mindenkit arra, hogy járjon nyitott szemmel, mivel a csalók akkor is felbukkanhatnak, amikor nem is számítunk rá.



Néhány pillanat alatt el tudják lopni a pénzünket Fotó: Shutterstock

„Alkalmi Marketplace Értékesítők, figyelem! Adathalászkísérlet áldozatául eshetsz, ha nem figyelsz oda:

„Feleslegessé vált farsangi jelmezeket hirdettem meg a Facebook Marketplace felületen, és az egyik tételre érdeklődött egy felhasználó (a profilja szerint Andor), aki jelezte, hogy érdekli a jelmez, de nem tud érte eljönni, de rendel futárt a saját költségére. Felajánlotta, hogy küld GLS-megrendelést a futárhoz, akin keresztül megkapom a vételárat és a futár eljön a csomagért. A futár megrendeléséhez elkérte az e-mail-címemet – kezdte a furcsa történetet a nő.

„Az erre vonatkozó e-mail meg is érkezett, de mivel nem tudtam rögtön ezzel foglalkozni, jelezte, hogy a megrendelést törli, küld majd másikat. Ez így is történt. A megérkezett e-mail arculata megtévesztésig hasonlított a GLS futárszolgálat által használt internetes, levelezési arculathoz, de a levél hangvétele nem igazán illett ennek a társaságnak a levelezési stílusához. A levélben elhelyezett „megerősítés” gombra kattintva a felületen még egy chat- ablak is megjelent, ami felajánlotta, hogy segít, ha valahol elakadnék a folyamatban. Először a vételár megfizetéséhez kért adatot. Az már furcsa volt, hogy nem egy bankszámlaszámot kért megadni, hanem egy ikonlista jelent meg, hogy válasszam ki, hogy melyik banknál vezetett számlára utaljanak. A bank ikonjára kattintva viszont az Internetbank bejelentkezési felületéhez megtévesztésig hasonló felület jelent meg. Itt a kitöltést megszakítottam, mert ahhoz biztosan nem kell a saját netbank fiókomba belépni, hogy valaki nekem pénzt tudjon utalni. Mivel ez már nagyon gyanús lett, lenyitottam az érkezett levél részletes fejlécét és láttam, hogy az e-mail-cím nem a GLS társaság által használt domain nevet tartalmazza, hanem egy icloud e-mail-címről érkezett. Nagyon figyeljetek oda!” – írta le részletezve a család menetét a nő.