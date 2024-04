Ehhez a kerülethez ért az éves lomtalanítás

Kezdődik a lomtalanítás a XXII. kerületben

2024. április 3–12. között a XXII. kerületi körzetekben kezdődik a lomtalanítás. Fontos, hogy lom kizárólag az adott címre vonatkozó, a postaládákba dobott hivatalos tájékoztatólevélben, valamint a külön ebből a célból készült online térképeken megjelölt napon, 18 óra után helyezhető ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ami bírságot vonhat maga után. A lomokat az FKF a kihelyezést követő napon szállítja el.

Csak este 6 után és csak bizonyos helyekre szabad kirakni a lomokat. Fotó: Róka László

100 éve született a Keresztapa

Marlon Brando amerikai színész 1924. április harmadikán, Omahában született. Az Oscar-díjas, Golden Globe díjas színész legismertebb filmjei: A Keresztapa, a Lázadás a Bounty-n; a Rakparton, a Julius Caesar; A vágy villamosa és az Apokalipszis most I-II.. A színészlegenda 1960-tól filmrendező is volt.

Felhős időnk lesz ma

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán a maximum hőmérséklet 17 fok körül alakul majd a fővárosban, de reggel mindössze 9 fok lesz csak. A nap is előbújik, de sajnos egy kis esőre is számítani kell, valamint a szél is megélénkül: 25km/h szelet jósolnak erre a napra.

Megemlékezés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás van a VII. kerületben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén. Tilos lesz megállni április 3-án 12 órától 24 óráig Budapest VII. kerületében a Wesselényi utca páratlan oldalán a Síp utca és a Rumbach Sebestyén utca között, és a Dohány utcában a zsinagóga előtt.

Ezek is március 3-án történtek

1829: James Carrington szabadalmaztatta a kávédarálót.

szabadalmaztatta a kávédarálót. 1882: Meghalt Jesse James amerikai bűnöző, a vadnyugat egyik leghírhedtebb banditája.

amerikai bűnöző, a vadnyugat egyik leghírhedtebb banditája. 1893: Megszületett Leslie Howard magyar származású angol színész, rendező.

1897: Meghalt Johannes Brahms német zeneszerző (Rekviem).

német zeneszerző (Rekviem). 1918: Nagyváradon megszületett Hubay Miklós, Kossuth-díjas drámaíró, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

Kossuth-díjas drámaíró, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1927: Megszületett Székely Éva olimpiai bajnok úszónő, a Nemzet Sportolója.

olimpiai bajnok úszónő, a Nemzet Sportolója. 1931: Megszületett Körmendi Vilmos, EMeRTon-díjas zeneszerző, karmester, zenei rendező.

EMeRTon-díjas zeneszerző, karmester, zenei rendező. 1933: Megszületett Gyenge Valéria olimpiai bajnok úszó, fotóművész, író.

olimpiai bajnok úszó, fotóművész, író. 1935: Megszületett Czeizel Endre orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai doktora.

orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai doktora. 1944: Először érte Budapestet légitámadás.

1958: Megszületett Alec Baldwin amerikai színész (A kód neve: Merkúr).

amerikai színész (A kód neve: Merkúr). Ma 63 éves lett Eddie Murphy amerikai színész, komikus, producer (Beverly Hills-i zsaru)

amerikai színész, komikus, producer (Beverly Hills-i zsaru) 1973: Létrejött az első mobiltelefon kapcsolat. Martin Cooper , a Motorola fejlesztője telefonált egy New York-i utcáról és éppen riválisát, Joel Engelt, a Bell Telephone Laboratories cég kutatási vezetőjét hívta fel.

, a Motorola fejlesztője telefonált egy New York-i utcáról és éppen riválisát, a Bell Telephone Laboratories cég kutatási vezetőjét hívta fel. 1989: Megszületett Jakabos Zsuzsanna, Európa-bajnok úszó, olimpikon.

Ezen a napon 61 éves korában meghalt gróf Teleki Pál miniszterelnök és földrajztudós.

Méghozzá 83 évvel ezelőtt. Az elfogadott történetírás szerint fejlövéssel öngyilkosságot követett el, mert felelősnek érezte magát azért, amiért nem tudta megakadályozni Magyarország részvételét a Jugoszlávia elleni támadásban. Tettével figyelmeztetni és felrázni akarta a magyar és a nemzetközi közvéleményt. Más elképzelések szerint meggyilkolták.

Tavaszi szünetelő lesz a Magyar Nemzeti Galériában

Ezúttal nem kell csendben lenni a múzeumban: a tavaszi szünidő alatt a kalandos tárlatvezetéseken együtt járhatják be a gyerekek a Galéria zegzugos tereit! A programot 7-12 éves korosztály számára alakították ki, így kérik, ennek megfelelő korú gyermekek számára váltsanak jegyet az érdeklődők. Kérik, hogy a gyermek felnőtt kísérővel vegyen részt a vezetésen. A jegyvásárlás online és a helyszíni pénztárban is lehetséges. További részletek a programmal kapcsolatban itt olvashatók.