Késes alaktól rettegnek Rákosmentén a családok

Végig gondolni is szörnyű, hogy vajon mi történik akkor, ha egyszer sikerül úgy megvadítania az egyébként békés házőrzőket annak a felfegyverkezett férfinak, hogy valamelyik állat kárt tesz benne. Leginkább ettől tart egy Rákosmentén élő fiatal nő, F. Zsófia és családja.

„Nehogy bedugja a kezét”

A rákosmenteiek életét felzaklató férfit sokan agresszívnak tartják. Az illetővel egy ideje a kutyásoknak is meggyűlik a baja, köztük Zsófiának is. Az ő ebeinek nyugalmát is többször felverte már.

„Néhány hete piszkálja a kutyákat a kerítésen át. Hiába kérjük, nem hagyja abba” – kezdte el mesélni Zsófia a Metropolnak.

A nő nem tudja, mi tévő legyen a férfival szemben: konfliktust nem akar, ám tarthatatlannak tartja a helyzetet. Ezért is írta ki az egyik kerületi Facebook-csoportba panaszát, hátha valaki jó tanáccsal tudja őt ellátni.

Valaki tudja, ki ez? Azzal szórakozik, hogy amíg a buszra vár, a kutyákkal bokszol a kerítésen át és hergeli őket. Sajnos nem először látjuk, hogy ezt csinálta, és hiába kérjük, nem hagyja abba. Már nem merjük a kertben hagyni a kutyákat, ha elmegyünk itthonról, nehogy esetleg bedugja a kezét és megharapják, aztán még ő jelentsen fel minket. Illetve, van bármi tippetek, mit lehet tenni ilyenek ellen? Kinti kamerát már rendeltem

Zsófia posztjára nem maradtak el a válaszok. Hamar kiderült a kommentekből, többen is jól ismerik a férfit. A környéken élők elmebetegként tekintenek rá, és veszélyesnek is tartják a középkorú, izmosabb testalkatú férfit: a kerületi lakosok szerint a 198-as buszra szokott várni az egyik megállóban, ahol ha épp rossz pillanata van, dühösen viselkedik – olykor kést is visz magával a járműre. „Ez egy elmebeteg. Volt vele dolgom egyik nap reggel a 198-on. Gusztustalan dolgokat csinált és összevissza beszélt. Ilyen nincsen, hogy a hatóságok eddig még nem vitték el és zárták be. Szerintem a buszvezetők is ismerik, de nem fogják nem felengedni a buszra, mert látszik, hogy elmebeteg és veszélyes. Nem hívják ki maguk ellen a sorsot... de lehet, hogy mert eddig ott nem csinált bajt. Nem tudom” – fogalmazott Dorina, az egyik kommentelő.

„Bizalmatlan és félénk kutya lesz a végeredmény”

Zsófia mást nem tehet, türelmes és kamerával szereli fel az otthonát, hátha ez elrettenti a zaklató férfit. A Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület szerint helyesen cselekszik. A csapat mentésvezetője – akinek kérésére a nevét nem közöljük – azt javasolja az ebtartóknak: ha valaki hergeli a kutyájukat, értesítsék a rendőrséget, és a történteket rögzítsék videó-, hangfelvétel formájában, hogy a bűncselekményt bizonyítható legyen.

Az ebtartók joggal hiszik, hogy komoly veszélyt is jelenthet, ha egy kutyát direkt hergelnek. Jacsmanik Attila, habilitációs kutyakiképző úgy véli, a házőrző kutyák viselkedése nagyon más egy otthoni hobbi vagy segítő kutyához képest.

Annak érdekében, hogy a kutya az ilyen események következtében ne essen szét és ne hagyjon benne nyomot, többféle képzéssel ajánlott a stressztűrésüket kezelni

– részletezte az egri férfi.

A tréner szerint, ha valaki a fenti esethez hasonlóan inzultál egy kutyát, az érintett eb csakis maga fogja eldönteni, hogyan reagál ezekre a helyzetekre. „Ebből nagyon sok rossz sülhet el. Hosszú távon egy nagyon bizalmatlan és félénk kutya lesz a végeredmény, ha sokáig inzultálják. Emiatt nem tudja, hogyan közeledjen és hozzá hogyan fognak közeledni mások. Sajnos az eb viselkedése miatt mások viselkedése is megerősíti majd a negatív tapasztalatait, ha nem kezelik megfelelően a gazdik” – zárta szavait a szakember.