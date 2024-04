Budai Gyula: Karácsonynak végre mondani kéne valamit, hova tűnt 1,5 milliárd a Lánchíd felújításából?!

Budai Gyula országgyűlési képviselő másfél perces videóban foglalta össze a számára megküldött levél tartalmát Lánchíd-ügyben hétfőn.

Karácsony Gergely hallgat... Fotó: Máthé Zoltán

„A részemre megküldött levél információi szerint a Mammut bevásárlóközpontban található az a biztonsági cég, az Árgus-Security, ahová a Lánchíd-felújítási botrány főszereplője, Vig Mór járt elszámolni. A levél információi szerint Vig Mór a vagyonvédelmi cég vezetőjével számolt el, és az átadott készpénz közvetítők útján jutott el a városházára. De nézzük a pénz útját!”

– mondja Budai Gyula országgyűlési képviselő a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videóban. Majd így folytatja:

„A Kehi-jelentés megállapítja, hogy az A-Híd Zrt. többször, több mint másfél milliárd forintot utalt Vig Mór cégének, majd ezt Vig Mór továbbutalta magánszámlájára és ügyvédi letéti számlájára, és 900 millió forintot készpénzben vett fel. A jelentés azt is megállapítja, hogy Vig Mór cége egy másik ügyvéd, Hegedűs Dániel letéti számlájára is utalt 500 millió forintot, és ez is készpénzben került felvételre. Ez a készpénz juthatott el a városházára közvetítők útján.”

Budai ezután rátér a csavarra és összegzi az elmúlt egy hét történéseit:

„Az Árgus-Security Kft. tulajdonosa nem más, mint az az Apáthy Zoltán, aki a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. tulajdonosának a fia. Az ügyben büntetőfeljelentést tettem hivatali vesztegetés miatt. A feljelentésem megtétele óta eltelt egy hét eltelt, de sem az Árgus-Security, sem az A-Híd Zrt., sem pedig Karácsony Gergely nem reagáltak eddig semmit. Pedig főpolgármester úr, most valamit mondani kéne.”

Nézd meg Budai Gyula teljes videóját: