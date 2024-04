Újabb 500 milliós készpénzfelvétel a Lánchíd- felújító cégnél

A praxisától eltiltott ügyvédet még tavaly novemberben vették őrizetbe, majd tartóztatták le. Mint arról korábban a Mandiner is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával tartott házkutatást a jogásznál, akit többek között különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítottak meg. Később kiderült, Vig Mór múltjában sincs minden rendben: egy vesztegetési ügyben például már jogerősen is elítélték korábban. Emellett pedig azzal vádolják, hogy egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban.