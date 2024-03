Vigyázz, idősekre vadászik ez a csaló: áldozataitól több száz ezret csalt már ki

Fiatal, jóképű férfi csapja be sorra az áldozatait – tucatjával jelentkeztek azok a károsultak, akiket egy magát vállalkozónak kiadó fiatalember átvert. Mindig ugyanazzal a módszerrel dolgozik: kiválaszt egy lakást, ahová becsönget, majd nyájasan felajánlja a segítségét, mondván, hogy ő egy vállalkozó, aki nyílászárókkal foglalkozik. A csalóra a Facebookon figyelmeztetnek, ahol fényképet is közöltek róla. Sokan kifejtik kommentben, hogy bizony ők is áldozatául estek a férfinak. Lapunknak is sikerült az egyik áldozattal, Takács Gizellával beszélnie, aki elmesélte, hogy az idegen náluk is megjelent, majd családjától 450 ezer forintot csalt ki, amivel eltűnt, a megígért munkát persze nem végezte el.

Becsapta az áldozatait a megnyerő külsejű fiatal csaló Fotó: Kamil Zajaczkowski/Illusztráció

Nekünk a III. kerületben van a lakásunk. Két évvel ezelőtt történt az eset, azóta is szenvedünk a következményei miatt. Akkor az történt, hogy a fiatal férfi megjelent, becsöngetett a férjem mostohaanyjához. Azt mondta neki, hogy munkákat vállal jó áron, amivel végül felkeltette a rokonunk érdeklődését

– fejtette ki Gizella, aki azt is elárulta, hogy először minden rendben ment, a férfi a munka előtt elkért tőle 200 ezer forint előleget, amit a rokona ki is fizetett. Ezután különféle indokok miatt nem állt neki a munkának, de egy kis idő után kért még 200 ezer forintot.

„Az egyik ilyen alkalommal – amikor még nem gyanakodtunk semmi rosszra – a férjem is jelen volt, aki sajnos szintén megbízta egy munkával. Szúnyoghálót és redőnyt akart csináltatni, ami miatt tőle is elvett 50 ezer forintot. Persze mindent csak is készpénzben. Végül már tudjuk, hogy ezt azért így csinálta, hogy ne legyen az utalásnak nyoma”

– emlékezett vissza Gizella, aki azt is megosztotta a Metropollal, hogy a férfi egy miskolci vállalkozó, akiről kiderült, hogy Budapesten és Debrecenben is több embert átvert.

A fizetésekről papírt is adott, amit utána a szemünkbe le is tagadott. Ő azt állítja, hogy soha nem adtunk át neki egy forintot se… A munkáknak persze még csak neki se kezdett, csak a pénz vette el, aztán pedig gyorsan eltűnt… Átverés után bementünk a III. Kerületi Rendőrkapitányságra és feljelentettük a férfit. Aztán közzé tettük a történetet Facebookon is és kiderült, hogy nemcsak mi jártunk így, hanem mások is. Tucatnyi károsultról beszélhetünk! Mindenkit arra biztatunk, hogy tegyen feljelentést! Így talán meg tudjuk csípni őt…

– tudatta velünk az egyik áldozat rokona.



Lapunk a csalóval kapcsolatban megkereste az ORFK-t, válaszukkal frissítjük a cikkünket.