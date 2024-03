Orbán Viktor: Brüsszel háborús spirálba került, a baloldal belerántaná Magyarországot a háborúba

Brüsszelből jelentkezett a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsora: Orbán Viktor EU-csúcson vesz részt, számos fontos témáról beszélt az adásban Magyarország miniszterelnöke.

Számos fontos témáról beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli adásában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

„Furcsa érzés Magyarországról Brüsszelbe jönni. Mi normális országnak nézünk ki, még ha vannak a Dallast idéző közjátékok. (...) Itt egy háborús hangulat, nyelvezet és logika van. Mintha a saját háborújukat vívnák a vezetők” – mondta a beszélgetés elején Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: Brüsszelben úgy gondolkodnak és úgy is beszélnek, hogy le kell győzni Oroszországot. „Mi nem állunk háborúban Oroszországgal, de ők igen. Jól emlékszem, hogy indult ez a háborús spirál: a sisakoktól jutottunk el a katonákig. (...) Ez a magyar fül számára megdöbbentő. Vigyázni is kell, nehogy beszippantson minket ez a pszichózis.”

A kormányfő nyomatékosította: az a legriasztóbb, hogy ami 2-3 hónapja elképzelhetetlen volt, az most hétköznapi eseménnyé válik Brüsszelben.

„Magyarországon a baloldal háborúpárti”

Orbán Viktor hangsúlyozta a Kossuth rádióban, amiről Brüsszel beszél, annak a hatásai felmérhetetlenek. „Azt kell képviselnünk: tűzszünet és béketárgyalás. Magyarországon pedig a baloldal háborúpárti” – fejtette ki a kormányfő. A miniszterelnök rámutatott arra, hogy Nyugaton a választásokkor kérdezik meg az embereket. Ezzel szemben Magyarországon nemzeti konzultációk révén vonják be az embereket a döntésekbe. Az európai közvélemény inkább támogatja a békepárti erőket, és azért nincsen békepárti fordulat, mert Brüsszel a Soros-féle hálózat teljes mértékű foglya. „Több kormányfő is Soros által kitartott ember” – mondta Orbán Viktor.

Brüsszelnek fontosabbak az ukránok, mint az európai gazdák

Orbán Viktor az egyenlőtlen feltételekről is beszélt. „Az ukrán gabona behozatalát azért vetjük el, mert az ottani gazdálkodás szabályai jóval könnyebbek, mint az uniós belül. Az ukránok olcsóbban termelnek, és olcsóbban is tudják eladni a terményeiket, így pedig piacot szereznek. A magyar gazdák is így vesztik el a piacaikat. Brüsszel teljesen süket erre a dologra, és a legfőbb célja Ukrajna segítése, és emiatt tönkretesszük magunkat.”

– mondta Orbán Viktor. Hozzátette: az uniós gazdák nem véletlenül dühösek. „Brüsszelnek fontosabbak az ukránok, mint az európai gazdák” – fogalmazott.

Orbán Viktor: Minél több békepárti politikust kell küldeni az Európai Parlamentbe

„Béke és jólét – ezért hoztuk létre az uniót. Ezzel szemben most menetelünk a háború felé, és rosszlét van” – mutatott rá Orbán Viktor, megjegyezve: alapvetően negatív a vélemény a brüsszeli bürokratákkal szemben. „A döntő kérdés a mostani választás előtt, hogy ki a békepárti, és ki a háborúpárti. Minél több békepárti politikust kell küldeni az Európai Parlamentbe. Meg kell állítani ezt a háborús pszichózust, mert korábban ez egy lokális ügy volt. A világháborúk Közép-Európából indultak el korábban, és ezért mindig óvatosságra intem a nyugati politikusokat” – fogalmazott a magyar kormányfő.

Brüsszel háborús pszichózisa mellett szóba kerültek a magyar gazdák és a magyar baloldal is – Törőcsik Zsolt kérdezte a kormányfőt Brüsszelben, a Kossuth rádió műsorában

(Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

„Ha a baloldal lenne kormányon, akkor belerángatnák az országot a háborúba”

„A fontos dolog a magyar belpolitikában a háborúhoz való viszony. Miután a magyar baloldalt Brüsszelből és Washingtonból etetik, ezért ők is háborúpártiak. Azt kell csinálniuk, amit a nyugatiak csinálnak” - mondta a kormányfő, aki szerint a magyar kormány politikájának a magyar emberek véleményéből kell kiindulni. „Ha a baloldal lenne kormányon, akkor belerángatnák az országot a háborúba” – mondta Orbán Viktor

Itt tudod megtekinteni Orbán Viktor péntek reggeli interjúját: