Orbán Viktor a Nemzeti Múzeumnál mond ünnepi beszédet - Itt van minden a hosszú hétvégéről

Ünnepel az ország március 15-én, a miniszterelnök a Nemzeti Múzeumnál délelőtt fél 11-kor kezdődő ünnepségen mond beszédet. A nemzeti ünnephez kapcsolódó hosszú hétvége változást hoz a boltok nyitvatartásában, a fővárosban pedig sok helyen kell lezárásra számítani, ahogy a tömegközlekedésben is számos dolog a megszokottól eltérő lesz. Mutatjuk a legfontosabb változásokat és néhány programot is ajánlunk!

Összegyűjtöttük a hosszú hétvége legfontosabb tudnivalóit! Fotó: Bánkúti Sándor

Programok a hosszú hétvégére

Március 15-én reggel kilenc órakor kezdődik a nemzeti ünnep hivatalos programja Magyarország lobogójának felvonásával a Kossuth Lajos téren. Ezt követően a (9:30-kor) ünnepi huszármenet indul a Nemzeti Múzeumhoz, majd 10:30-kor díszünnepség lesz a Múzeumkertben, ahol beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. A Magyar Nemzeti Múzeumban március 15-éhez kapcsolódóan ingyenes családi programokkal várják a látogatókat egész hétvégén. Lesz múzeumi játéktér, a 10 évesnél idősebbek csákányt, lapátot és vakoló kanalat vehetnek a kezükbe és megépíthetik a Magyar Nemzeti Múzeumot kicsiben, részt lehet venni családi kincskeresésen, kézműves foglalkozásokon vagy meg lehet hallgatni a MÁV zenekar szimfónikus vonósnégyesét.

A Budavári Palotanegyedben pénteken reggel tíztől egészen esete 6-ig lesznek ingyenes, tematikus programok, a Bálna Honvédelmi Központban pedig többek között gyalogos honvédek és huszárok bemutatóját lehet megnézni ugyancsak reggel 10-től délután négyig tartó programokon. A Szentendrei skanzen is az egész hosszú hétvégén nyitva lesz és egyebek mellett a következő programokkal készül: gyöngyöskitűző-készítés, Petőfi-verses tárgykereső, forradalmi étel-kóstolás, zászló- és forgókészítés, nemzeti színű karkötő készítés, komiszkenyér kóstolás és levetítik a János Vitéz c. előadást is. Mindemellett egész hétvégén autómentes lesz a pesti alsó rakpart és vasárnapig még látogatható a Biodóm fényművészeti kiállítás is.

Ilyen lesz a hosszú hétvége időjárása

Március 15-én, pénteken ködfoltokkal indul majd a nap, ezt követően napos időre lehet számítani. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északnyugati tájakon lehet egy-egy kisebb zápor. A szél mindenhol mérséklődik, hajnalban néhol gyenge fagy sem kizárt, de a legtöbb helyen 1 és 7 közé hűl a levegő, délutánra azonban már 12-18 Celsius-fok várható, ami ideális azok számára, akik ellátogatnak a szabadtéri rendezvényekre. Szombaton újabb front érkezhet, ekkor többfelé várható csapadék, de a hőmérséklet jelentősen nem csökken majd. Hasonló időre kell számítani vasárnap is a koponyeg.hu előrejelzése szerint.

Így lesznek nyitva, illetve zárva az üzletek. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Így lesznek nyitva az üzletek

Március 15-én, a nemzeti ünnepen a legtöbb bolt zárva lesz, néhány kivétellel. Például a benzinkutak, újságárusok, non-stop boltok, trafikok, vendéglátóhelyek és a virágboltok közül amelyik szeretne, kinyithat. A gyógyszertárak közül az ügyeletes patikákat találjuk majd nyitva, az üzletek pedig március 16-tól a szokásos nyitvatartással várják majd a vásárlókat.

Változások a vonat és buszközlekedésben

A március 15-ei hosszú hétvégén jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri az utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi és hétvégi közlekedési rendről és az épp aktuális menetrendről. Segítségképpen, a vonatközlekedésben a következő változások lesznek:

március 14-én a pénteki,

március 15-én a szombati,

március 16-án az ünnepnapi,

március 17-én a vasárnapi,

március 18-től a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok.

Az Elvirán követhető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő ülőhellyel közlekedő (InterCity, railjet xpress) vonatokat, személyvonatokat. Utazásnál arra is érdemes figyelni, hogy március 16-tól 28-ig a Bakony és a Göcsej InterCity-k a Déli pályaudvar helyett a Keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik: március 15-én, pénteken munkaszüneti napra, 16-án, szombaton szabadnapra, 17-én vasárnap a hét első tanítási- és munkanapját megelőző munkaszüneti napra, 18-án pedig a hét első munkanapjára és tanítási napjára érvényes menetrend szerint indulnak az autóbuszjáratok. Az áruházak és bevásárlóközpontok március 15-én zárva tartanak, ezért az ezeket érintő járatok is az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek. Az ünnepi menetrenddel kapcsolatos teljes és részletes tájékoztatás itt található.

Így változik a közlekedés a fővárosban

A pénteki rendezvények miatti lezárásokhoz kapcsolódóan változik az érintett BKK-járatok közlekedése is: több villamos-, buszjárat, troli is módosított útvonalon közlekedik majd március 15-én, 16-án aztán a hétvégén érvényes menetrend lép majd életbe. Aki pénteken használná a tömegközlekedést, annak az utazást érdemes a valós idejű forgalmat figyelő útvonaltervező alkalmazásokkal – mint a Waze vagy a Google Maps, BudapestGo – még indulás előtt megterveznie a BKK szerint. Ami már most biztos, hogy pénteken

a kisföldalatti 15:00 és 18:30 között megállás nélkül áthalad az Opera és a Bajcsy-Zsilinszky út állomáson,;

a 2, 2B, 23-as villamosok 10:30-ig rövidített útvonalon közlekednek majd;

az 5, 7E, 8E, 110, 112, 133E buszok 7:30 és 23:30 között a pesti végállomásuk felől csak a Blaha Lujza térig, a budai végállomásuk felől pedig csak a Szent Gellért tér – Műegyetem megállóig, a Móricz Zsigmond körtérig, illetve a Döbrentei térig közlekednek majd;

a 9-es és 72-es busz és troli 16:30-ig a Bajcsy-Zsilinszky út helyett az Andrássy úton és a Nagykörúton közlekedik majd;

a 15-ös busz egész nap rövidített útvonalon közlekedik csak;

a 47, 49-es villamos 20:00-ig a pesti szakaszukon nem közlekednek;

a 83 trolibuszok 10:00 és 13:00 között rövidített útvonalon közlekednek;

a 100E Repülőtéri Expressz autóbuszai 16:30-ig rövidített útvonalon közlekednek;

a 107-es buszok 7:30-tól üzemzárásig csak Budán, a Szent Gellért tér és az Infopark-BudaPart között közlekednek;

a 105, 210B buszok 8:00 és 21:00 között az Andrássy út helyett a Bajcsy-Zsilinszky úton át közlekednek majd.

Itt lesznek lezárások, korlátozások Budapesten a hétvégén

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából több rendezvényt, ünnepi programot, demonstrációt is tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani már péntek kora reggeltől egész nap az Erzsébet hídon és a Szabad sajtó úton, a délelőtti órákban a Kossuth Lajos téren, valamint és a Múzeum körút és a Vámház körút környékén, délután pedig az Andrássy úton és a Szabadság híd környezetében. A rendőrség információi szerint lezárják a forgalom elől