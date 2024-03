Megaláztak és elzavartak egy terhes kisamát az edzőteremből - megdöbbentő az ok!

Sokan még a terhesség alatt sem hagyják abba az edzést, persze azért már az állapotuknak megfelelő gyakorlatokat végeznek csak.

Fotó: pexels.com

Emi Romero is az edzés szerelmesei közé tartozik, így a gyönyörű és fiatal 5 hónapos terhes kismama úgy döntött, hogy megejti a szokásos kis edzését, azonban valami elképesztő dolog történt vele. Beszámolója szerint ugyanis szabályosan elzavarták az edzőtermből, méghozzá arra hivatkozva, hogy az öltözéke nem felel meg a terem előírásainak.

Emi megdöbbenten állt a dolog előtt, hiszen egy barna felsőt és egy terepmintás leggingszet viselt, amelyből állítása szerint még a hasa sem látszott ki. A tulajdonos ennek ellenére mégis arra szólította fel, hogy távozzon, arra hivatkozva, hogy a szabályzatuk szerint a nők nem viselhetnek fedetlen sportmelltartót.

A 28 éves nő szerint azonban közel sem ezért kellett távoznia, hanem az volt a valódi ok, hogy a férfi felesége végig őt bámulta, és hiába mondta, hogy ami rajta van, az egy top. Ráadásul így is jóval kevesebbet mutatott magából, mint a többi vendég, mégis távoznia kellett.

Nézze, én egyetértek magával, de a feleségem nagyon nehezen tudja megkülönböztetni, hogy mi sportmelltartó és mi nem. Szóval vagy el kell mennie, vagy fel kell vennie egy felsőt

– idézte Emi a tulaj szavait.

A kismama annyira zavarba jött, hogy még majdnem el is sírta magát, majd végül eldöntötte, hogy soha többet nem megy oda vissza edzeni. Az esetről egy TikTok-videóban számolt be, amelyben a kifogásolt öltözetét is bemutatta, a kisfilmet már több mint 5 milliószor tekintették meg és mindenki a tiktokkerrel értett egyet – írja Daily Star.