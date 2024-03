Elstartolt a Magyarország 365 online galéria, itt vannak az eddigi legszebb képek

Egy fotós szinte minden áldozatra képes, hogy elkapjon egy jó pillanatot vagy olyasmit örökítsen meg, amit más még nem. Pláne akkor, ha Magyarországon, de talán a világon is elsőként, gombaspórát szeretne fotózni. Potyó Imre így tett, amikor biológiai tudását és óriási technikai felkészültségét bevetve hasalt éjjel az erdőben különféle gombák között, és különböző szögből megvilágította aztán a spórákat. Az általa készített kivételes fotó is szerepel a most elstartoló Magyarország 365 fotópályázat online galériájában, a többi 249, hasonlóan csodálatos kép mellett, amelyeket meg is lehet vásárolni.

Potyó Imre: Spóravihar (Forrás: Magyarország 365)

Sokszor nem a kép a meglepő, hanem a történet, ami a képhez kötődik. Szintén Potyó Imre mesélte, gyakran jár a Pilisben egy barlangba, ahol denevérek vannak. Az állatok ürülékében gázolva, egyszer csak találkozott egy másik fotóssal, aki 83 évesen szintén több mint 100 métert ereszkedett kötélen azért, hogy fotózhasson, és utána persze, 8-10 óra múlva, ugyanazon a kötélen fel is kapaszkodott

– mesélte a meglepő élményt korábban a Metropolnak Dömötör Csaba államtitkár, a Magyarország 365 fotópályázat kezdeményezője és Kaiser Ottó fotográfus, a Magyarország 365 fotópályázat zsűrielnöke.

Aranyossy Tamás: Ködben úszva (Forrás: Magyarország 365)

A Magyarország 365 fotópályázatot csaknem öt évvel ezelőtt hirdette meg a Magyar Örökség Kezdeményezés Nonprofit Kft., a Batthyány Lajos Alapítvány koordinálásában és a magyar kormány támogatásával. A szervezők célja akkor az volt, hogy az alkotók lencséjén keresztül, egyedi látásmóddal mutassák be az ország természeti kincseit, tájait, építészetét és az itt élő közösségeket. A kezdeményezés lehetőséget nyújt a profi és a hobbifotós résztvevőknek arra is, hogy alkotásaikat a nagyközönség előtt is megmutassák, népszerűsítsék.

„Olyan országban élünk, amelyre ezerféle okból lehetünk büszkék” – vallja Dömötör Csaba. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a kiírásra 2019-től beküldött fotókban egyszerre van benne minden, ami sajátosan magyar, ami időtálló szépség és az is, ami minden embernek érthető a világban.

Rizsavi Tamás: A Duna mosolya (Forrás: Magyarország 365)

Ez vár az online galérián

A fotópályázat annyira népszerű lett, hogy kinőtte az eredeti elképzeléseket, ennek köszönhetően jött létre most az online galéria is.

Megváltozott a fotográfia szerepe, ezért nem úgynevezett hivatásosok vagy amatőrök képeit vártuk a pályázatra, hanem «csak» a fotókra fókuszáltunk. Ezáltal a pályázat sokféle háttérrel rendelkező alkotót megmozgatott, így igazán változatos és sokszínű eredménnyel gazdagodhattunk. Kétszázötven képpel indul az online galéria, ami több, mint az eddigi pályázat díjazottjainak alkotása. A legjobbakat válogattuk össze, egyfajta best of-ot készítettünk, hogy minél több kép eljuthasson a nagyközönséghez. Ez jó a fotósnak és jó a publikumnak is, nem beszélve Magyarország szépségeiről, amelyeket népszerűsítenek a képek

– részletezte Kaiser Ottó, aki az online galériát bejelentő sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy egy ilyen galéria elindítása olyan, mint amikor közönségszavazásra bocsátjuk a képeket: „Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy melyek lesznek az első képek, amelyek elnyerik a vásárlók, nézők tetszését. Az alapgondolatunk az volt, hogy ebben a rendkívül zaklatott világban sokan szívesen nyúlnak egy olyan fali dekoráció után, amelyik a szeretett tájakat, városokat, épületeket ábrázolja”.

Máté Bence: Színesben a világ (Forrás: Magyarország 365)

Az eseményen Fodor Csaba, a kezdeményezést szervező Magyar Örökség Kezdeményezés Nonprofit Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott: „az online galéria lehetőséget biztosít az alkotóknak arra, hogy népszerűsítsék a képeiket, és a megvásárolt képek utáni bevételből is részesüljenek. A galéria anyagát, amely most 250 képpel indult, folyamatosan bővítjük majd, hogy minél több amatőr és profi fotográfusnak biztosítsuk a megjelenés lehetőségét.”

Daróczi Csaba: A Magyar Zene Háza (Forrás: Magyarország 365)

A Magyarország 365 kezdeményezés folytatódik, a következő hetekben a könyvesboltok polcaira kerül Magyarország fotóalbuma, nyáron pedig újabb kiállítással jelentkeznek a szervezők. Ősszel már hatodik alkalommal hirdetik meg a fotópályázatot.

A Magyarország 365 Online Galéria ITT érhető el.