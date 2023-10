Új rekord: Dömötör Csaba friss videóval jelentkezett

Minden korábbinál több kép érkezett a Magyarország 365 fotópályázatra – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán. A parlamenti államtitkár elárulta: 44 ezer (!) pályaművet küldtek be a résztvevők.

A pályázat célja, hogy bemutassa hazánk büszkeségeit. Dömötör Csaba megjegyezte, idén új kategóriákban – portré és utcakép – is lehetett pályázni.

Az idén 5 éves kezdeményezés már 2022-ben is kiemelkedő sikert aratott, az akkori fotópályázatra is sokan neveztek, azóta pedig emelték a tétet, 2023-ban a Magyarország 365 fotópályázaton a fődíj és a zsűri különdíja is egyaránt 2 millió forint.

