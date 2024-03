Letartóztatták az apát – meglepő módon akart segíteni fiának a leckeírásban

Már a rendőrség is besokallt, ezért letartóztatták azt az oxfordi apát, aki többször is felhívta fia iskoláját és a hatóságokat, hogy panaszt tegyen a gyermekének kiszabott házi feladat mennyisége miatt.

(Képünk illusztráció – Fotó: Pexels)

Adam Sizemore először a Kramer Általános Iskola igazgatójától követelte, hogy csökkentsék gyermeke leckéjét, majd miután az ohiói iskola tisztviselői figyelmen kívül hagyták hívásait, a rendőrségnek kezdett telefonálgatni. Nagyjából 18 alkalommal hívta a diszpécserszolgálatot, és kiborult, miután csak a rendőrfőnök hangpostafiókjához jutott el.

Eljöhet a rohadt házamba, hogy meggyőződjön róla. Én fizetem

– ezt a hangüzenetet hagyta a felpaprikázott apa, aki állítólag többször is fenyegetően lépett fel a telefonkezelőkkel szemben. Miután a rendőröknek elegük lett ebből, telefonos zaklatás és fenyegetés vádjával őrizetbe vették. Az apa azzal védekezett, hogy csak a legjobbat akarta gyermekeinek.

Egy fiú és egy lány egyedülálló apja vagyok, és csak a tőlem telhető legjobbat próbálom kihozni, és ez minden, amit tehetek

– fogalmazott a Todaynak.

Az apa hat hónap börtönbüntetésre és 1000 dolláros pénzbírságra számíthat minden egyes hívásáért, ráadásul 30 napra börtönbe is kerülhet, ha a fenyegetés vádja is megáll. Március 28-án kell bíróság elé állnia, addig is a helyi börtönben várja a tárgyalását.