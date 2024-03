Hoppá: ezek a legnépszerűbb kisbaba nevek, amiket a magyar szülők választanak

A Belügyminisztérium statisztikája szerint a hagyományos női nevek visszaszorultak, de a József, István és László névre még mindig sokan keresztelik a babákat.

Illusztráció / Fotó: unsplash.com

Tavaly a legtöbb, összesen 1249 újszülött a Dominik nevet kapta, de az Olivér és a Levente név is nagyon tetszett a szülőknek. Hanna, Anna – a karcagi óvodában több gyereket is így szólítanak. Ezek a női nevek szinte évek óta letaszíthatatlanok a dobogóról. 903 édesanya adta például a Hanna nevet a kislányának, de az Anna, Luca, Zoé és Léna neveket is nagyon sokan választották – tudta meg a Tények.

A Nyelvtudományi Intézet munkatársa szerint az utóbbi években a külföldi hangzású nevek is egyre népszerűbbek.

Ami új jelenség, hogy bekerült most már néhány éve a török Zejnep. És nagyon-nagyon gyakori lett, tehát 170 kislány kapta tavaly ezt a nevet. Illetve az Elena szintén kezd felfelé menni, tehát kezd gyakorivá válni, illetve a 100 leggyakoribb női név közé került a Luna

– mondta a Tényeknek Raátz Judit, a Nyelvtudományi Intézet tudományos főmunkatársa.

Míg a hagyományos női neveket, így a Mária, Erzsébet, Julianna, Katalin neveket szinte egyáltalán nem választották a szülők gyerekeiknek, a régi férfi neveket igen.

Azért még mindig helyet kapnak a hagyományos nevek, így a József, az István, a László

– tette hozzá.

A Nyelvtudományi Kutatóközpontba folyamatosan érkeznek a névjavaslatok és olykor a szülők meghökkentő ötletekkel álltak elő. Bármennyire is szerették volna, de a Rüntyi, Bimbi, Szentistván, Lucifer és Jézus neveket továbbra sem adhatja senki a babájának.