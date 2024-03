Horrorbaleset Gödöllőnél: hihetetlen, mi okozott tragédiát - helyszíni fotókkal

Mint arról a Metropol is írt, a brutális baleset az M31-es autópálya 9-es kilométerszelvényénél, Gödöllő térségében, az M0-s autóút felé vezető irányban történt a délelőtti órákban. Az arra járó autósok először csupán egy kisebb balesetet észleltek: információink szerint ugyanis egy trailerről leesett egy alkatrész, többek szerint egy pótkerék lehetett a ludas.

A kisteherautó keresztbe fordult az úton, a betont pedig törmelék borította Fotó: Metropol

A vontatókocsiba azonban kisvártatva belerohant egy kisteherautó is, az ütközés után pedig még több alkatrész és roncsdarab került az aszfaltra, a kisteherautó pedig keresztbe is fordult az úton. Ekkor azonban még, úgy tudjuk, nem történt sérülés. A következő csattanásra viszont már nem kellett sokat várni, hamarosan ugyanis a veszteglő trailer és a kisteherautó egyikébe még egy másik kocsi is belecsapódott.

A másik kocsi is csúnyán összeroncsolódott, de a harmadik ütközés vált végzetessé Fotó: Metropol

Információink szerint a sofőrök szerencsére még ezt a balesetet is megúszták ép bőrrel, azonban a harmadik ütközés már végzetes volt: az úton ácsorgó járművek egyikébe egy negyedik is beleütközött. Az utolsó kocsi a szemtanúk szerint csúnyán összeroncsolódott, az eleje valósággal megsemmisült a becsapódáskor, emellett a sofőrülés ajtaja is összeroncsolódott.

A sofőrt feszítővágóval kellett kiszabadítani a roncsból Fotó: Metropol

Úgy tudni, hogy az autóban egyetlen ember, a sofőr utazott, a súlyosan sérült vezető beszorult a kocsiba, őt a kiérkező tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból:

A személyautó beszorult vezetőjét a gödöllői hivatásos tűzoltók szabadítják ki. Az egység és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak a helyszínen

- közölte a balesetet követően az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A helyszínre mentősök is érkeztek, azonban, bár hosszú ideig harcoltak a kimentett sofőr életéért, őt már nem lehetett megmenteni, a helyszínen elhunyt.