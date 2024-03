Hónapok óta nem sikerült elszállítani a száraz fenyőket Óbudán

Hónapokkal karácsony után, még mindig vannak száraz fenyőfák a főváros közterületein. Bár az FKF Nonprofit Zrt. minden évben elszállítja a nagyjából félmillió kivágott fát, az idei évben komoly logisztikai akadályokba ütközött a folyamat, ahogy erről korábban beszámoltunk. Az ott maradt száraz fenyőmaradványok nem csak a városképet rontják, hanem az illegális hulladéklerakók új célpontjává is válnak, amint a fenyőhalom tövében felgyülemlő szemeteskupacok is mutatják. Az FKF-nek egyébként ezt a nagy mennyiségű fenyőt, külön fenyőjáratokkal kellett volna elszállítania, de valami miatt nem sikerült. Ez arra utalhat, hogy a főváros nem képes megfelelően kezelni a mindennapos szemétszállítás mellett ezeket az ünnepi plusz feladatokat.

Kiszáradt hajdani karácsonyfák hevernek a Pethe Ferenc téren. Fotó: olvasói kép

Óbuda több pontján is otthagyták

Óbuda hangulatos szegletében, a Pethe Ferenc téren a karácsonyi ünnepek hónapokkal még mindig a kidobott fák maradványai csúfítják a közterületet. Óbuda nem csak ezen részéről nem sikerült elszállítania az FKF-nek ezt a zöldhulladékot, de sajnos a Meggyfa utcában és a Raktár utcában is hasonló a helyzet a lakók beszámolója alapján. A lakosság körében növekvő elégedetlenség érzékelhető.

Az elszállított fák az égetőben végzik. Fotó: FKF

Elcsúfítják a közterületet

A fenyőfák, melyek egykor a lakók otthonainak melegét és az ünnep varázsát hozták el, most sajnálatos módon utcáinkat és tereinket csúfítják. A száraz fenyőket a környékbeliek már az elmúlt hetekben a megfelelő helyekre kihelyezték, ahol azoknak az FKF által megszervezett, szokásos szezonális gyűjtés keretében el kellett volna tűnniük. Azonban valamiért ez idén nem történt meg. Az elszállítás hiánya nemcsak esztétikai, hanem környezeti és biztonsági aggályokat is felvet, hiszen a száraz fenyők könnyen válnak az illegális hulladéklerakók célpontjává, és a járdák akadálymentességét is zavarják.

A lakóközösség többször is jelezte a problémát az illetékesek felé, azonban a válasz ezidáig várat magára, hisz nem történt előrelépés az ügyben.

Zoltán egy helyi lakó az alábbi gondolatait osztotta meg velünk:

Egyre elszomorítóbb állapotokat tapasztalunk itt Kaszásdűlőn. A fenyők már hónapok óta ott rondítják a közterületet, de kb. 2 héttel ezelőtt kitört egy parkolótábla, a történteket bejelentették az itt lakók, de semmi nem történt, a tábla ott fekszik a füvön most is.

Nem szép látvány a zöldhulladék a közterületen. Fotó: Fügedi Richárd

Romlik a szolgáltatás színvonala

Az ügy nemcsak a közvetlen környéken élők mindennapjait befolyásolja, de rávilágít a városi szolgáltatások és a lakosság közötti kommunikáció fontosságára is. Egy jól működő városi infrastruktúra és szolgáltatás alapvetően tartalmazza a karácsonyi időszakban keletkezett zöldhulladék hatékony és időben történő eltávolítását, így a mostani mulasztás kérdéseket vet fel az FKF szervezési és végrehajtási képességére vonatkozóan.

Az FKF-nek elküldtük kérdéseinket, hogy mikor tervezik elszállítani a fenyőket, illetve hogy miért maradtak ott egyáltalán ezek a fák. Válaszukkal frissítjük majd cikkünket.