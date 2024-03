Dobrev Klára, Cseh Katalin és Donáth Anna el akarja venni a tanárok pénzét

Újabb támadást indított Magyarország ellen Brüsszel. A jogi bizottság döntése szerint az Európai Parlamentnek (EP) bírósághoz kell fordulnia, amiért az Európai Bizottság decemberben feloldott tízmilliárd eurót Magyarországnak. Az EP szerint azonban nem teljesültek az ehhez szükséges feltételek, így az uniós pénzeket sem oldhatták volna fel. A Origo közben azt írja, hogy Gyurcsányné, Donáth Anna, Cseh Katalin és frakcióik el akarják venni a tanárok és az óvónők megemelt bérét.

Az Európai Parlament jogi bizottsága zárt ülésén szavazta meg, hogy az EP forduljon bírósághoz a hazánk számára decemberben feloldott 10 milliárd euró miatt, és perelje be az Európai Bizottságot. Erről ír a Mandiner. Vagyis Brüsszel azon dolgozik, hogy Magyarország ne kapja meg a jogosan járó uniós forrásokat.

Gyurcsányné, Donáth Anna, Cseh Katalin és frakcióik el akarják venni a tanárok és óvónők megemelt bérét – ezzel a címmel közölt cikket az Origo. A portál azt írja: a kiszivárgott információk szerint a szocialisták, a zöldek, a baloldal és a liberálisok mellett a néppárt képviselőcsoportjának vezetője is a per megindítása mellett fog majd szavazni csütörtökön. Hozzáteszik, mindez azt jelenti, hogy az Európai Parlament baloldali képviselői, köztük a havi hatmilliót kereső Gyurcsányné, Cseh Katalin és Donáth Anna is megszavazza majd azt, hogy a tanárok ne kapják meg a további béremelésüket.

Az unió hazánkkal szemben támasztott úgynevezett 27 szupermérföldköve csak egy álca volt Brüsszel részéről. Erről beszélt tavaly márciusban Gyurcsány Ferenc, aki az interjúban a baloldal feladatának jelölte ki: segítsenek Brüsszelnek teljesíthetetlen feltételeket kitalálni, hogy megakadályozzák a Magyarországnak törvényesen járó pénzek kifizetését.

Gyurcsányék feladatuknak tekintik Magyarország pénzügyi ellehetetlenítését – ezzel a címmel közölt cikket a Magyar Nemzet. A lap arra emlékeztet: egy hete hangzott el az a minden eddiginél egyértelműbb beismerés, amely szerint a baloldal az uniós intézményekben évek óta azon dolgozik, hogy Brüsszel szankciókkal sújtsa Magyarországot.

A Momentum elnökségi tagja az ATV-ben büszkélkedett azzal, hogy a párt két EP-képviselőjének az érdeme az, hogy a jogállamisági eljárásokon túl most már az uniós pénzeket is megvonják Magyarországtól.

Elfogadhatatlan a pedagógusbérek ellen lobbizni – címmel közölt cikket a Magyar Nemzet. A lapnak a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke reagált arra, hogy több baloldali politikus is bevallotta: azért dolgozik, hogy megakadályozza a hazánknak járó uniós források kifizetését.

Horváth Péter szerint fontos lenne, hogy azok a források, amelyek biztosítékai a kiszámítható pedagógus-életpályának, rendelkezésre álljanak. Így minden olyan kezdeményezést, ami ez ellen van, nem tudnak elfogadni.

A Fidesz szerint kapuzárási pánik van az Európai Parlamentben. Hidvéghi Balázs EP-képviselő azt mondta: ahogy közeledik a mostani parlamenti ciklus vége, a Soros-féle többség és a magyar dollárbaloldal egyre kétségbeesettebben próbálja támadni Magyarországot. Hozzátette: Brüsszelben változás kell, olyan vezetőkre van szükség, akik a normális európai emberekért dolgoznak.

Újabb momentumos támadás indult Magyarország ellen – mondta Menczer Tamás államtitkár. Hozzátette: Cseh Katalin, a párt EP-képviselője azt nyilatkozta egy ukrán újságnak, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat el kell venni, a pénz utalását meg kell állítani, és el kell venni Magyarország uniós szavazati jogát is.

Az Európai Parlament kapuzárási pánikban van, a „Soros-féle többség” a „magyar dollárbaloldallal összeborulva” kétségbeesve próbálja továbbra is támadni Magyarországot – mondta Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő keddi videónyilatkozatában.

A kormánypárti politikus azt mondta: az Európai Parlamentben „most épp azt találták ki”, hogy beperelik az Európai Bizottságot, amiért az felszabadította a Magyarországnak jogosan járó uniós pénzeket.

Hidvéghi Balázs ezt jogilag teljesen értelmezhetetlennek nevezte, arra hivatkozva: az EP végső soron azért perelné a bizottságot, mert az nem úgy döntött, ahogy a parlament baloldali frakciói akarták.

Az ügy szerinte tragikomikus, hiszen az történik, hogy az egyik uniós intézmény, az Európai Parlament egy másikhoz, az Európai Bírósághoz fordul, hogy bepereljen egy harmadikat, az Európai Bizottságot, és mindezt azért, hogy megbüntessenek egy tagállamot, „amely nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek”.

Kiemelte: kevesebb mint száz nap van hátra az európai választásokig, és Brüsszelben változásra van szükség.

„Ha nem akarjuk, hogy az Európai Parlament végképp a demokrácia karikatúrájává váljon, akkor olyan képviselőket kell választanunk, akik nem rögeszmés, szélsőséges baloldali ideológiákért, hanem a normális európai emberekért dolgoznak”

– jelentette ki Hidvéghi Balázs, akinek szavait Ripost idézte.