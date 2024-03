Brutálisan lepusztult a csillaghegyi sportközpont

A fővárosi Csillaghegyen található Márton utcai sporttelep jelentősen lepusztult az elmúlt években, ami aggodalmat vált ki a helyi közösségben. Az egykor virágzó sportkomplexum, amely számos helyi sportoló és család számára szolgált edzőhelyként, mára szomorú látványt nyújt.

Teljesen lepusztult. Fotó: Fügedi Richárd

A Külker SC és a CSMTE, valamint a Mészöly FSE egyesületek közös használatában lévő terület 1936-ban nyitotta meg kapuit. A létesítmény 2019-ig működött, de az év végén az egyesületeknek ki kellett vonulniuk, hogy elkezdhessék a felújítást. Miután a fővárosban a baloldal átvette a vezetést, a felújítás elmaradt, az önkormányzat pedig már nem engedte vissza a szervezeteket.

Bezárták a kapukat

2019-ben, Tarlós István főpolgármesteri idejének a vége felé a főváros és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) megállapodott arról, hogy az MLSZ sportpálya-fejlesztési programja keretében felújítják a sporttelepet. Az egyezség szerint a főváros felelt volna a fejlesztés előkészítéséért, majd az MLSZ vette volna át a munkálatok irányítását.

Minden csupa rozsda Fotó: Fügedi Richárd

Az előző városvezetés által kötött megállapodás az MLSZ-szel ígéretesnek tűnt: az MLSZ vállalta volna a 1,1 milliárd forintos költségvetés nagy részét. A fővárosnak csak a beruházás 10%-át, azaz 110,43 millió forintot kellett volna hozzáadnia. A maradék 903,9 millió forintot a Szövetség finanszírozta volna, cserébe 15 évig kizárólagos használati jogot kapva a sporttelepre, amelyet továbbadott volna három egyesületnek. Viszont a Karácsony Gergely vezette új városvezetés több dolog kapcsán is elkezdett problémázni. Az új baloldali vezetés aggályai között szerepelt, hogy a szerződés értelmében az önkormányzat nem végezhetett volna semmilyen sporttevékenységet saját területén, és fenntartásaik voltak a finanszírozási modellel kapcsolatban is.

Minden csupa gaz és szemét Fotó: Fügedi Richárd

Így leállt minden beruházás, majd az egyesületek hiába akartak visszamenni, már nem tudtak. A kerületi vezetés "természetrombolás" indokkal megtagadta minden engedély kiadását, így a korábban a Budapest-Program keretében tervezett teljes átépítés és korszerűsítés meghiúsult. 2020-ban azt írta Békési László, a külker SC vezetője:

A Főváros új vezetése a pálya Külker SC részéről a CSMTE- vel történő üzemeltetéséhez, többszöri kérésünkre sem járult hozzá.

A sporttelep, amely így kihasználatlanul és gondozatlanul maradt, mára romos állapotba került, ami jelentős veszteséget jelent Óbuda-Békásmegyer lakosai számára, akik így sportolási lehetőségektől esnek el.

Ez egykor egy pálya volt. Fotó: Fügedi Richárd

Ígéretcunami és semmittevés

Boldizsár Imre, a Csillaghegyi MTE elnöke 2020. év végén örömmel számolt be, hogy egyeztetett Kiss László polgármesterrel.

Felhívtam a figyelmét, hogy az itt élő közel 40.000 lakosnak csak ez az egy sporttelep áll rendelkezésére. A polgármester úr átérezte a helyzet súlyát. A csillaghegyi MTE-nek segítséget, támogatást ígért.

A segítségből és támogatásból láthatóan semmi nem lett, hiszen az elmúlt 4 évben csak romlott a komplexum helyzete, még az őrzésről, állagmegóvásról sem gondoskodtak, így teljesen szétrohadt a szebb napokat megélt komplexum.

Inkább egy szeméttelepre hasonlít... Fotó: Fügedi Richárd

Még 2023. márciusában is ígérgettek: Bősz Anett, a DK főpolgármester-helyettese és Kiss László, III. kerületi DK-s polgármester bejelentették, hogy teljesen megújul a sporttelep, mely a lakosság, a sportegyesületek és a környezetvédelem szempontjait is szolgálja. A Márton úti sporttelep egyaránt elérhető lesz az amatőr sportolóknak és a helyi egyesületeknek. Azóta azonban semmi nem történt. A napokban egy óbudai polgár is megkérdezte Szabó Tímea országgyűlési képviselőt, aki megint csak ígérgetni tudott. Mint válaszában írta:

A Fővárosi Önkormányzat részéről minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll és az MLSZ részére megadásra került, jelenleg a tervezési fázis végén-, és a kivitelezési fázis küszöbén áll a folyamat.

A folyamat tehát áll, mint az több esetben is történt a baloldali vezetésű fővárosban. A valódi változás helyett csak újabb ígéretekre futja.

Az enyészeté lett az egykor neves sportpálya. Fotó: Fügedi Richárd

Az önkormányzat nem foglalkozik a csillaghegyiekkel

Az eset kapcsán megkerestük Gyepes Ádám önkormányzati képviselőt, aki szerint a sportpálya története kiválóan mutatja, hogy a baloldali vezetés alatt hogyan pusztulnak le a közös értékeink.

Az önkormányzat nem foglalkozik a csillaghegyiekkel. Fotó: Olvasói fotó

A sporttelep állapota az elmúlt években rohamosan romlott. A futballpályák zöld gyepét a gaz és a száraz foltok váltották fel, míg a pályák hálói elszakadtak és a salak is eltűnt. A műfű teljesen elkopott, a pályákat felveri a gaz. A kosárlabdapálya tönkrement és a táblák is megdőltek, a kapuk összeroskadtak, minden eszköz csupa rozsda.

A Külker SC és a CSMTE felhívja a figyelmet a helyzet sürgős megoldásának szükségességére, remélve, hogy a sporttelep újra használható állapotba hozható, és ismét otthont adhat a helyi közösség sporttevékenységeinek. A kérdés továbbra is nyitott, és a sportegyesületek, valamint a helyi lakosok várják a fővárosi és kerületi döntéshozók gyors és hatékony intézkedéseit.