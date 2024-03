Biztos, ami ziher: 217 oltást vett fel a koronavírus ellen

Kutatók vizsgáltak ki egy magdeburgi férfit, aki 29 hónap alatt 217 védőoltást vett fel a koronavírus ellen, ami azt jelenti, hogy átlagosan négynaponta oltották be. De volt olyan hónap is, amikor 48 szurit kapott, vagyis naponta többször is fel kellett gyűrnie az ingujját, amit úgy oldott meg, hogy mindig más oltóhelyekre járt. Ám még így is volt, ahol lebukott, Drezdában például feketelistára került – adta hírül a CNN.

Fotó: Pexels

Az erlangeni Friedrich Alexander Egyetem kórházának munkatársai elemezték a férfi különböző évekből származó vérmintáit, és azt találták, hogy a Sars-CoV-2 elleni antitestek jelentősen magasabb mennyiségben voltak jelen szervezetében mint azoknál, akik csak három védőoltást kaptak, de az immunrendszere nem károsodott a sok oltóanyagtól, más kórokozókkal szemben normál módon működött.

Az eredmények fényében a rengeteg oltás ellenére teljesen normálisan működik az immunrendszere

– mutatott rá dr. Emily Miller, az Albert Einstein Orvostudományi Főiskola orvostudományi, mikrobiológiai és immunológiai adjunktusa.

A szakemberek mindazonáltal felhívták a figyelmet arra, hogy egyedi esetről van szó, messzemenő következtetéseket nem lehet levonni ezekből az eredményekből.

Nem sokkal nagyobb az előnye, ha háromszor vagy 200-szor oltják be

– hangoztatta dr. Kilian Schober, az esettanulmány vezető szerzője.

Végül március elején csípték el Eilenburg egyik oltóközpontjában, miután a rendőrök azzal gyanúsították meg, hogy az oltási kártyákat üzletelésre használta. Korábban ugyanis sok európai országban megkövetelték a védőoltás igazolását a nyilvános helyszínek felkereséséhez és az utazásokhoz.