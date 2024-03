7+1 tipp, hogy mindig biztonságosan hazajuss

Amikor egyedül kelünk útra, érdemes lehet fokozottan ügyelni a biztonságra. Összegyűjtöttünk néhány tippet, amik segíthetnek, hogy kevésbé legyen rémisztő, ha szólóban utazunk.

Fotó: Pexels

1. Közösen könnyebb

Amennyiben éjszaka egyedül kell utaznunk és nem érezzük magunkat biztonságban, ha van rá lehetőségünk, kérjük meg egy hozzátartozónkat, hogy jöjjön elénk a megállóhelyre. Szórakozóhelyről is érdemesebb közösen elindulni a barátokkal, mint egyedül nekivágni a sötét utcáknak.

2. Kísérő a vonal túloldalán

Amennyiben nincs lehetőségünk arra, hogy kísérővel induljunk útnak, érdemes megkérni egy családtagunkat vagy barátunkat, hogy beszélgessen velünk telefonon keresztül, amíg elérjük a célunkat. Ha folyamatosan tájékoztatjuk arról, pontosan hol vagyunk, szükség esetén segítséget tud küldeni.

3. Tartsuk szemmel

Bizonyos alkalmazásokkal hozzáférést adhatunk ismerőseinknek az aktuális tartózkodási helyünkhöz, így folyamatosan nyomon követhetik, merre járunk. Ha úgy érezzük, biztonságérzetet adna, megkérhetjük a hozzátartozóinkat, hogy figyeljék az applikáción a pontos helyzetünket. Így láthatják, ha gyanúsan eltértünk az úti célunktól vagy éppen hosszú percekig egy helyben állunk. Azt is beállíthatják, hogy értesítés érkezzen, ha elindultunk egy bizonyos helyszínről vagy épp nem érkeztünk meg időben.

4. Fülsiketítő szerkezet

Kaphatók olyan, kis méretű pánikriasztók, amiket bárhová könnyen magunkkal vihetünk. A hosszú élettartamú elemmel ellátott eszközöket a zsebünkben, a karunkon vagy éppen a nyakunkban is hordhatjuk. A szerkezet lényege, hogy egy gomb megnyomásával vagy egy zsinór meghúzásával erős hangot ad ki, ami elriaszthatja a támadót és felhívhatja a figyelmet a veszélyre.

5. Zsebre tehető védelem

Ha éjszaka kell útnak indulnunk, hordhatunk magunkkal gáz-, bors-, illetve paprika sprayt. Egyes típusok magánterületen, bizonyos termékek pedig hatóanyagtól függően közterületen is alkalmazhatók. Az eszköz átmenetileg harcképtelenné teheti a támadót, ezáltal lehetőségünk nyílik elfutni a helyszínről. Ügyeljünk rá, hogy ne a táskában tartsuk, hiszen onnan sok idő lehet előkeresni! Arra is figyeljünk, hogy nyújtott kézzel fújjunk vele és hátráljunk, hogy ne lélegezzük be a gázfelhőt!

6. Önvédelem felsőfokon

Ha szeretnénk nagyobb önbizalmat, járhatunk önvédelmi oktatásra, ahol elsajátíthatjuk a védekezéshez szükséges alapismereteket. Ráadásul az edzésekkel növelhetjük az állóképességünket is.

7. Legyünk körültekintők!

Ha útnak indulunk, mindig érdemes figyelnünk a környezetünkre. Ne mélyedjünk el a telefonunk tartalmaiban, legyünk éberek, és sétálás közben nézzünk szét magunk körül, ezzel felmérve a potenciális veszélyt!

8. Mérjük fel a helyzetet!

Ha valamilyen okból meg kell állunk, például egy megállóban, gyorsan nézzük meg, milyenek az emberek körülöttünk! Ne bámuljuk őket hosszan, de pár pillantással felmérhetjük, milyen szándékúak lehetnek a környezetünkben lévők. Ha fenyegetettséget érzünk, inkább menjünk távolabb anélkül, hogy megbámulnánk azt, akitől félünk!

További tippeket és hasznos tanácsok, amikre érdemes odafigyelnek:

1. Védelmet nyújtó őrszem

A Private Sentinel mobilkészülékre letölthető alkalmazása lehetővé teszi, hogy vészhelyzetben riaszthassuk a rendőrséget, a mentőket vagy éppen a tűzoltókat. Riasztásnál kép és hangfelvétel készül, ami azonnal elérhető lesz a 112 Segélyhívó Központ számára. Ráadásul az applikáció a szeretteinknek is jelzi, hogy mi történt. Ha PS-órát vásárolunk, akkor pedig még a telefonunkra sem lesz szükség. Elég csak hosszan megnyomni az SOS gombot a készüléken, és az óra már indítja is a segélykérő riasztást. (www.privatesentinel.com)

2. Biztonságos megfigyelés

A LifeMax Gondoskodó applikációval egész nap láthatjuk, hogy a LifeMax Segélyhívó alkalmazást használó hozzátartozóink hol járnak. Ezáltal biztonságban érezhetik magukat és szükség esetén vészjelzést adhatnak le. Beállíthatunk egy adott területet is, amit, ha elhagynak, a diszpécser központ automatikusan értesül róla. Az ott dolgozók megkapják szeretteink tartózkodási helyét is, így segítséget hívhatnak. (www.lifemax.hu)

3. Védelem a XII. kerületben

A Hegyvidéki Önkormányzat fejlesztette ki a Pánikgomb nevű alkalmazást. A céljuk a kerületben élők és az oda látogatók biztonságának növelése volt. Az applikáció használatával két gyors mozdulattal hívhatjuk a Hegyvidéki Rendészet segélyhívó számát. Mindeközben a bejelentő tartózkodási helyét automatikusan megkapja a rendészeti centrum és a korábban megadott személyek is. Emellett ha megnyomjuk a kijelzőn található pánikgombot az applikáció szirénázni kezd, ezáltal felkelti a környezetünkben tartózkodók figyelemét. (www.hegyvidek.hu/elet-a-hegyvideken/kozbiztonsag/panikgomb)

4. Egyszerűbb az életmentés

Az ÉletMentő app célja, hogy megkönnyítse a segélyhívást. Ha 3 másodpercig nyomva tartjuk a segélykérő gombot, a mentésirányítók azonnal látják az applikációban előre megadott egészségügyi adatainkat és a tartózkodási helyünket. Az alkalmazásban emellett láthatjuk az országban megtalálható defibrillátorok, kórházak és gyógyszertárak elérhetőségét is. Ráadásul elsősegélynyújtó útmutatót is találunk az applikációban, ami fontos tudnivalókat tartalmaz. (www.mentok.hu/ha-baj-van/eletmento-app)

5. Maroknyi védelmező

Az SOS Központ segélyhívó készüléke kis helyet foglal, így akár a tenyerünkben is tarthatjuk, miközben éjszaka hazafelé sétálunk. Szükség esetén elég megnyomnunk a rajta lévő gombot, hogy kapcsolatba léphessünk a diszpécserrel és segítséget kérhessünk. Az eszköz használatával hozzátartozóinkat is elérhetjük. A beépített szenzor ráadásul az esést is érzékeli, amiről a készülék riasztást küld a központnak. (www.soskozpont.hu)

6. Éjszakai kíséret

Amennyiben egyedül kell éjszaka hazamennünk és nem érezzük biztonságban magunkat, felhívhatjuk a Hazakísérő Telefon zöld számát. A beszélgetés elején az operátor elkéri a tartózkodási helyünket és az úti célunkat. Ezt követően néhány percenként megkérdezi, hol járunk, miközben a térképet is nézi, szükség esetén pedig segítséget küld. Ha úgy látjuk, követnek bennünket, azonnal, kérdezés nélkül mondjuk el a teljes nevünket, a kijelzett telefonszámunkat és a tartózkodási helyünket az operátornak! (www.hazakiserotelefon.hu)

Szöveg: Balatoni Kitti (FANNY)