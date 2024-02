„Tudom, hogy a feleségemnek viszonya van, de próbálok nem tudomást venni róla”

Az interneten kér kétségbeesetten segítséget és tanácsot egy névtelen férfi, aki rájött, hogy felesége megcsalja őt. Minderre egy barátján keresztül jött rá, aki látta a nőt egy helyi pubtulajdonossal, ahogy intim viszonyba kerülnek egymással. A férj hitt neki, pláne azok után, hogy visszagondolva az elmúlt időszakra, a felesége mostanában túl sok időt töltött házon kívül, mondván a barátaival találkozik, és csak későn ért haza.

Tudja, hogy felesége megcsalja őt, de nem mer neki szólni, hátha elhagyja őt az asszony. Fotó: Pexels

Nem akarom, hogy elhagyjon, ezért arra gondoltam, hogy figyelmen kívül hagyom a félrelépést abban bízva, hogy egyszer vége lesz

– írta az összetört szívű, ám de még mindig szerelmes férj.

12 éve vagyunk együtt, sok mindenen keresztülmentünk már. Házasságunk elején elvesztettem a munkámat, a legjobb barátom pedig autóbalesetben elhunyt. Elindultam lefelé a lejtőn, ittam, idiótaként viselkedtem, és én is félreléptem akkor. De a feleségem mellettem volt, támogatott, és megbocsátotta a megcsalást még akkor is, ha tudom, bántotta őt

– magyarázta. Épp ezért véli úgy, hogy talán neki is szemet kell hunynia a dolgok felett, sőt meg sem kellene említenie azt otthon.

A tanács, amit kapott, azonban nem egyenlő ezzel. Úgy vélik, hogy ha ezt nem említi meg a feleségének, nem mondja el, hogy tudomása van róla, akkor csak saját magát teszi tönkre vele, és minden egyes alkalommal, amikor az asszony kilép a házból, majd őrlődni fog, hogy vajon most is félrelép-e. Hozzátették, ha eleve minden rendben lenne a házasságukban, akkor a felesége nem csalná őt meg. Dolgozniuk kell a dolgon, amihez először is szembe kell néznie a problémával otthon:

Ne dugd a fejed a homokba

– írja a Mirror.