Szatyrokra, öngyújtóra, hűtőmágnesre is szórta a pénzt a dollárbaloldal

A hosszú fülű táskától a hűtőmágneseken át az időszakos kiadványokig sokféle kampányeszközt használt a baloldal a 2022-es választásokra készülve azokból a dollármilliókból, amelyek döntő részét Soros Györgytől kapták. A Mindenki Magyarországa Mozgalom kampányköltéseiről szóló számvevőszéki jelentés újabb érdekes részleteit elemezte a Magyar Nemzet.

A részletek ismertetése előtt fontos felidézni a kampányfinanszírozási botrány előzményeit. Emlékezetes, hogy a baloldalhoz mintegy négymilliárd forintnyi dollár vándorolt az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy (A4D) „civil szervezeten” és egy svájci alapítványon keresztül a 2022-es országgyűlési választások előtt, sőt még azt követően is. Az A4D vezetője Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi főtanácsadója és Bajnai Gordon korábbi államtitkára. A pénzek jelentős része, 1,8 milliárd forint a baloldal 2022-es miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter által vezetett MMM-hez került, amely különböző szolgáltatások megrendelésével a pénz jelentős részét továbbutalta a Bajnaiékhoz köthető DatAdat-csoportnak. Az csak jóval később derült ki, hogy az Action for Democracy által Magyarországra utalt pénzek legnagyobb része Soros György adománya volt.

A számvevőszék kedd reggel nyilvánosságra hozott részjelentésében 261 millió forintra büntette a baloldali pártokat, és vélhetően ugyanekkora összeget le fognak vonni az állami támogatásaikból, így az ellenzéki összefogás hat pártjának már most is meglehetősen sokba került a kampánypénzekkel való trükközés.

Az MMM választási gyűlésekre, kampányrendezvényekre 226,93 millió forintot, sms-re, adatbázis-építésre, online hirdetésre 860,53 millió forintot, plakátra, szórólapra, egyéb kampányeszközre 288,98 millió forintot, kiadványokra pedig 35,82 millió forintot költött.

Az ÁSZ jelentését böngészve olyan tételeket is találtunk, mint például az az 53 ezer matrica, amely összesen 491 363 forintba került. A számla alapján hatféle matrica gyártása történt az alábbi, a hatpárti összefogás által használt kampányszlogeneket tartalmazó feliratokkal: „Csak felfelé!” „Április 3. Csak felfelé!” „Legyen Magyarország mindannyiunké április 3-tól!” „Legyen Magyarország mindannyiunké!” „Csak felfelé! Hadd írjam én is alá!” „Keleti hitel vagy nyugati oktatás?”

Egészen triviális apróságokat is feltüntettek a költségek között, mint amilyen a vászontáska, abból is a „hosszú fülű, natúr”, összesen ötszáz darab. Műanyag golyóstollból szintén félezret vásároltak. Ugyanennyi bevásárlókocsi-érme is megtalálható a kiadások között, mint ahogy ezer darab tűzköves öngyújtót, illetve ötszáz hűtőmágnest is vásároltak a kampányban Márki-Zay Péterék a hatpárti összefogás által használt kampányszlogenekkel feliratozva. A felsorolt kampányeszközök összköltsége 358 775 forint volt.

Az ÁSZ-jelentés további részében egy helyen felbukkan száz darab autómágnes a „Csak felfelé! Április 3.” kampányszlogennel, ami csaknem 800 ezer forintba került.

Egy újabb elszámolási sorban összesen 90 ezer matricát és ötszáz hűtőmágnest találunk több mint egymillió forint értékben.

A baloldal kampányában több ezer tapsrúdra, zászlókra és széldzseki-emblémázásra is elszórtak több millió forintot.

Természetesen voltak jóval költségesebb projektek, több tíz milliós tételek is, ezek jellemzően plakátok, szórólapok és újságok készítése. A „Csak felfelé!" újság nyomtatása szállítási költséggel egy alkalommal több mint 41 millió forintba került, majd ugyanezen a címen volt még egy 38 milliós költés is.

A „Csak felfelé!” időszaki kiadvány 540 ezer példányban, és a 36 500 darab „Rólad szól, rólunk szól" időszaki lap összköltsége csaknem 11 millió forintot tett ki.

Mindebből látható, hogy a baloldal kampánya nem szűkölködött eszközökben, ami önmagában természetes lenne, csakhogy a döntően Soroséktól kapott dollármilliókat a pártok nem használhatták volna törvényesen, az ÁSZ-jelentésben olvasható konkrét költések dokumentációjából azonban egyértelműen kiderül, hogy az MMM nem önállóan, mint civil szervezet, hanem a hatpárti összefogás kampányára költötte el a pénzt, így az tiltott finanszírozásnak minősül.