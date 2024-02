„Figyeljetek nagyon, mert mindenkivel megtörténhet" – pofátlanul verik át a budapestieket

Rendőrségi igazolványt mutogató csalók járják Pesterzsébetet – értesítette a Metropolt egy olvasója. Azt mondja, érdemes vigyázni és mindig ébernek maradni, még akkor is, ha először nem feltételeznénk semmi rosszat. Az egyik XX. kerületi csoportban is megosztotta a történetét, miszerint a nagymamáját egy csaló környékezte meg otthon. Elmondása alapján arra volt kíváncsi az idegen férfi – aki rendőrnek adta ki magát –, hogy a családi házon kihelyezett kamerák működnek-e…

A kamerákra voltak kíváncsiak / Képünk illusztráció. Fotó: Zyn Chakrapong

Elég sok házra szerelnek fel mostanában álkamerákat

– kezdte az asszony.

Mi is egy ilyet szereltettünk fel. Azonban ma becsöngetett hozzánk egy rendőrségi igazolványos ember, és arra volt kíváncsi, hogy működnek-e ezek a kamerák, hogy igaziak-e. Sajnos a nagymama jóhiszeműen elmondta, hogy nem, nem azok… Figyeljetek nagyon, mert mindenkivel megtörténhet. Nem tudjuk, hogy az igazolvány igazi volt vagy csak hamis, de a rendőrség nem hiszem, hogy csinál ilyet…

Elég nagy népszerűségnek örvend az álkamera felszerelése, ezt pedig kihasználhatják a csalók.

Nálunk is kamu kamera van, mert erre volt pénzünk

– mondta el egy neve elhallgatását kérő helyi férfi. „Fontosnak tartottuk, hogy lássák, hogy a ház sarkában ott van a kamera, ránézésre úgysem lehet eldönteni, hogy igazi vagy sem, így ez egy jó ötletnek tűnt. Azt tudom, hogy amikor beszereltettük, akkor mondták nekünk a szerelők, hogy most ez Pesterzsébeten is elég népszerű, mert biztonságot ad a ház tulajdonosának, de mégsem olyan drága. Lehet, hogy ezt használják most ki a csalók. Megfigyelik a házakat, becsöngetnek, és ott, ahol kiderül, hogy álkamera van, oda lehet, hogy megpróbálnak betörni. Mindig vigyázni kell ezekkel az ismeretlenekkel. Mondjuk én az ismerőseimnek is azt mondom, hogy igazi a kameránk…”



Megijedtek az idegen férfitól / Fotó: Love the wind

Lapunk az esettel kapcsolatban megkereste a BRFK-t, ahol a következőről tájékoztatták lapunkat:

„Az esethez hasonló bejelentés a XX. Kerületi Rendőrkapitányságra nem érkezett. Tájékoztatjuk továbbá, hogy olyan esetről sincs tudomásunk, amikor rendőregyenruhában, vagy ahhoz hasonló öltözetben próbáltak volna bárkit megtéveszteni – ilyen esetben a valódi rendőrök azonnal lebuktatnák őket.

Nyomozások során azonban előfordul, hogy a rendőrség kamerakutatást végez, azaz feltérképezi, hogy egy adott területre rálátnak-e biztonsági kamerák – ide értve a magántulajdonban lévő eszközöket is. Nagyon valószínű tehát, hogy az említett közösségi bejegyzés írója egy folyamatban lévő nyomozással találkozott. Ilyen esetben a rendőrök igazolják magukat (egyenruhájukkal, jelvényükkel, szolgálati igazolványukkal). Amennyiben valakinek kétsége merülne fel, hogy valódi rendőrökkel van dolga, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón!”