Rekordszintet ért el a kerékbilincselés Budapesten: Karácsonyék tovább szorongatják az autósokat

Közhely, hogy rossz állapotban vannak a közterületek Budapesten - pedig mind a fővárosnak, mind a többségükben baloldali kerületeknek vannak saját önkormányzati rendészei, saját közterület-felügyelői, akik amellett, hogy kevesen vannak, mintha nem elsősorban a dolgukkal törődnének. Íme egy kis magyarázat, hogy miért - egy ideje olyan információk jutottak el hozzánk közterület-felügyelői körökből, hogy Karácsonyék ráállíthatták a köztereseiket az autósokra: kerékbilincseléssel igyekeznek tovább szorítani a minden szinten üldözött autósokat. Ezt a gyanúnkat erősítette most meg a FÖRI (Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság) legújabb statisztikája, amit a Vezess.hu szerzett meg.

Rekordszinten a kerékbilincselés

A fővárosban tavaly rekordot döntött a kerékbilincselések száma, miközben csökkent azoknak az autóknak az elszállítása, amelyek szabálytalanul parkoltak. A fővárosban egyre több megbilincselt autót látni, miközben tucatszám szüntetik meg a parkolóhelyeket mindenfelé. Az adatok szerint tavaly 3802 autón kattant a bilincs, ami jelentős emelkedést mutat az előző évhez képest.

A kerékbilincselések száma Budapesten. 2023-ban 3802, egy évvel korábban 3532, 2021-ben 1227 autót bilincseltek meg - míg 2019-ben, Karácsony Gergely előtt egyet sem, az előző évi 84 után... Forrás: vezess.hu

Tarlós idején alig kerékbilincseltek

A statisztikai adatokat látva azt vesszük észre, hogy Tarlós István előző főpolgármester idején a főváros teljesen leállt a kerékbilincselésekkel, szó szerint nulla autót bilincseltek meg 2019-ben. Ez elmondásuk szerint azért történt, mert rájöttek arra, hogy a bilincselés nem old meg semmit. Úgy fogalmaztak, hogy a kerékbilincs csak konzerválja a tiltott helyen parkolást. Ezért úgy döntöttek, hogy sokkal több eredményt fognak elérni szóbeli és írásbeli felszólítással, mint a súlyos büntetésekkel. Azon autóknál, amelyek kapualjban vagy veszélyes helyen álltak meg, viszont szigorítottak, azokat egyből elszállították. Ehhez új szállítójárművet is szerzett be annak idején a FÖRI.

Ma inkább pénzzel lehúzzák az autósokat és rögzítik a rossz helyen álló kocsit

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) bevételei átlépték a százmillió forintos határt az elmúlt évben. Ennek oka részben a közterület-felügyelők által kiszabott helyszíni bírságok magas összegei. A kerékbilincs leszerelésének központi költsége 11 500 forint, míg az elszállított járművek kötelező szállítási költsége 20 000 forint személyautóknál. Ezek a költségek ugyan alacsonynak tűnhetnek, azonban a helyszíni bírságok gyakran meghaladják a 65 ezer forintos összeget is.

Törvénytelen lehet?

A kerékbilincselés jogi hátteréről szólva, az alapvető jogok biztosa 2019-ben vizsgálta a témát. Székely László akkor kifejtette, hogy a kerékbilincs közhatalmi eszköznek minősül, és csak a közlekedés rendjének megsértése esetén alkalmazható jogosan. Az autósokat csak a megengedett várakozási idő túllépése esetén lehet bilincseléssel büntetni.