Holtan esett össze egy férfi a Széll Kálmán téren, szabadnapos orvos rohant a segítségére

A Tények.hu is beszámolt az Országos Mentőszolgálat bejegyzéséről, amiben nem akármilyen életmentésről számoltak be: holtan esett össze egy férfi Budapesten a Széll Kálmán téren, többen is oda rohantak hozzá segíteni – egy szabadnapos orvos is a helyszínen volt, aki megállapította, hogy az illető nem lélegzik, ezért megkezdte az újraélesztést.

Illusztráció / Fotó: Juhász Gábor

Közben értesítették a mentőket is, akik hamar kiérkeztek a helyszínre és emelt szinten folytatták tovább az újraélesztést. Rengetegen figyelték az eseményeket, szerencsére sikerrel jártak a mentősök és stabil állapotban szállították kórházba a férfit.

Itt lehet megtekinteni az Országos Mentőszolgálat bejegyzését: