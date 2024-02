„Nagyon megijedtünk” – Aggasztó hír érkezett az SMA-s Tomikáról Dubajból

Mint arról elsők között beszámoltunk, karácsony után bombaként robbant a hír: összegyűlt a sok száz millió forint az SMA-s Tomika dubaji gyógykezelésére. Majd aggasztó hír érkezett: megbetegedett a kisfiú, nem sokra rá pedig a szülei is. Szerencsére Tomika és családja hamar felépült, így megszűnt az akadály az utazás elől. Sőt, maga az út remekül sikerült, az első vizsgálatokat követően fantasztikus híreket kaptak. Ám Galló Tamás Dominik édesanyja, Anikó szerda este nyugtalanító hírrel érkezett. Jöjjenek a részletek.

Hiába az óvintézkedések, Tomika belázasodott Dubajban (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Tegnap délelőtt Tomika belázasodott, pedig még a szálloda folyosójára is csak maszkban lépünk ki, olyan helyre pedig ahol sok ember van, végképp nem megyünk. Arra jutottunk, a kórházzal egyeztetve, hogy valószínűleg az itt állandóan működő klíma, a sok élmény és a környezetváltozás lehet az oka, mert hála, a lázon kívül semmilyen tünete nem volt, csak nagyon fáradt volt és feküdni akart. Nagyon megijedtünk, hisz egy betegség, most a lehető legrosszabbkor jönne. Szerencsére reggelre már jobban volt, ma pedig minden lázcsillapítás nélkül csak enyhe hőemelkedése volt, a kedve, huncutsága és szerencsére az étvágya is visszatért.”

– írta a kisfiú anyukája. Anikó megjegyezte, anno volt egy kihívás, melyben kedves barátaik arra kérték a Tomikával szimpatizálókat. hogy küldjenek bátorító üzenetet, pozitív szavakat 2024-re. Nos, az édesanya ezeket az üvegbe zárt jókívánságokat bontatlanul magával vitte Dubajba.

„Ahogy pakolgattam a szobában megláttam a kis üveget a Ti üzeneteitekkel, és úgy döntöttünk ez a megfelelő pillanat ahhoz, hogy elolvassuk az első cetlit. A kedves szavak erőt adtak, hogy minden probléma megoldható és, hogy nem vagyunk egyedül. Hisz rengetegen gondoltok ránk, drukkoltok nekünk nap, mint nap! Köszönjük Nektek. Ha minden jól alakul az éjszaka, holnap három vizsgálat is vár Tomikára, és egyre közelebb kerülünk a beadás napjához. Hálásan köszönjük Nektek!”

– írta Tomika Facebook-oldalán az édesanyja.

A kisfiú rengeteg követője reagált a nyugtalanító hírekre.

„Az nem lehet, hogy baj legyen! Minden sikerülni fog! Veletek vagyunk!”

– írta egy szimpatizáns.

„Gyógyulj meg teljesen Tomika! Sokan küldjük az energiát és szurkolunk, hogy már semmi ne jöjjön közbe!”

– jelezte egy hozzászóló.

„Minden rendben lesz! Rengeteg az új inger. De az biztos, hogy mindig öltözzetek fel jól, mert a klíma nagyon alattomos egy jószág. (...) Drukkolunk, hogy a vizsgálatok is jól sikerüljenek!”

– olvasható egy másik kommentben, amire így reagált Tomiak anyukája:

„Nagyon szépen köszönjük! Igen, tényleg alattomos, nagyon vigyázni kell vele, jó, hogy idejében kiderült! A szobánkban tegnap óta ki van kapcsolva, pedig úgy állítottuk be előtte, hogy ne hűtsön sokat, de így is baj volt valószínűleg. Remélem, ezzel megoldottuk a problémát!”

„Minden rendben lesz! Sokan izgulunk itthon! Tomika egy Hős!”

– fogalmazott egy kommentelő, akinek szavai szintén megérintették Anikót.

„Nagyon szépen köszönjük! Ez hatalmas erőt ad nekünk!”

– válaszolt Tomika édesanyja.

