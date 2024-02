„A legmeghatóbb történeteket találja ki, pénz reményében” – Ezen a néven kéreget Facebookon a csaló

Asztalos Szilvia néven próbál pénzhez jutni egy csaló a Facebookon. A nő már több csoportban, több névvel is próbálkozott, különböző történeteket kreálva arról, hogy éppen miért nincs pénze. Legutóbb azt állította, hogy Budapestről szeretne hazajutni, de csak euró van nála, így nem tud jegyet venni a vonatra és a pénzváltók sincsenek már nyitva. A Szilvia néven kéregető csaló nagyon ügyesen csinálja, ugyanis tökéletesen megágyaz minden történetnek és minden megoldásra van kifogása, hogy miért egy csak idegentől érkező utalás segíthet rajta. A legutóbbi, vonatjegyes történetnél bukott ki az igazság: Szilvia már rengeteg embert próbált csőbe húzni, többeknek is tartozik pénzzel.

A megható történetek mögött valójában egy csaló áll, akit már többen is feljelentettek (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció!)

„Baromi ügyesen csinálja. Teljesen hihető volt”

A nő olyan hihető történetekkel áll elő minden alkalommal, hogy mindig van, aki bedől neki és végül pénzt utal. A kölcsönkért összeg persze sosem kerül vissza a jószándékú segítőkhöz – a nő híre már a rendőrséghez is eljutott.

Szilvia még 2022-ben írt egy megható posztot, hogy munkanélküliség után talált állást, nagyon örül, de nincs bérletre pénze, aztán ételre nem volt neki, beteg lett a kutya is, gondok akadtak az első kifizetéssel. Sokan támogattuk anyagilag, és ötletekkel, javaslatokkal. Volt, aki gyógyszert küldött, önéletrajzot írt neki. De aztán kiderült az igazság. Volt, aki felhívta az illetékes állatorvost, hogy állja a kezelést, majd kiderült, hogy az orvos nem is hallott Szilviáról

– mesélte a Metropolnak Anikó, aki egy zárt csoportban találkozott először Szilviával és kezdetben maga is hitt neki. Végül a nő a csoporttagoktól összesen több százezer forintot csalt ki a szívszaggató történeteivel.

„Egyre furább lett, hogy semmilyen javaslat, ötlet nem volt neki jó, mindenre volt kifogás. De baromi ügyesen csinálta. Teljesen hihető volt. Aztán amikor égett a lába alatt a talaj, vagy csak vérszemet kapott, megjelent egy másik profil is, más névvel és ugye annak a nőnek, mit tesz isten, ugyanaz volt a számlaszáma, mint Szilviának…” – számolt be a csalásokról Anikó. A károsultak rendőrségi eljárást kezdeményeztek a nővel szemben. Már tanúkat is meghallgattak a lassan haladó ügyben, miközben Szilvia újra a tettek mezejére lépett és egy új történettel állt elő, hátha addig is plusz pénzhez jut.

A vonatjegyes történet sikeres volt, Szilvia ezúttal is kapott pénzt, majd amikor Anikó felhívta a csoporttagok figyelmét a csalásra, bőszen mentegetőzni kezdett, miért is nem utalta vissza a pénzt a jótevőnek.

Már több százezer forinttal tartozik az embereknek a csaló, de tovább próbálkozik (Fotó: Kamil Zajaczkowski – Képünk illusztráció!)

Senki ne dőljön be neki!

Az emberek egyre bizalmatlanabbak a Facebookon segítséget kérőkkel szemben, pont az ilyen csalók miatt, mint Szilvia.

Az a célom, hogy ne vezethesse meg a jóhiszemű embereket, akik utána bizalmatlanná válnak a valóban rászorulókkal szemben

– hangsúlyozta Anikó, aki próbálja terjeszteni a hírt a csalóról, nehogy további áldozatokat szedjen.

„Szilvia módszere könnyen felismerhető onnan, hogy nagyon hihető, kedves, hálás, de nem igazán nyitott semmilyen megoldásra, javaslatra. Mindent lepattint, kimagyaráz, csak a pénz lenne neki a megoldás. Ígéri, hogy visszautalja, aztán semmi” – részletezte Anikó, hogy mindenki felismerje a csalót és ne dőljön be neki, még akkor sem, ha más néven próbálkozik. A csaló ellen 14 ember tett már feljelentést, akiket a nő mind átvert, a csaló azonban folyamatosan próbálkozik, így legyünk résen, nehogy legközelebb belőlünk váljon áldozat.