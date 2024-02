Döntöttek: ezért kell mostantól két extra zsákot magukkal vinniük a hegymászóknak a Himalájára

Új szabályt vezetnek be a világ legmagasabb hegycsúcsán, miután a turistaparadicsommá váló hegyre egyre több ember látogat el, és mondanunk sem kell, hogy a hegymászók bizony nem mobilvécékben intézik el a dolgukat. A DailyStar most arról számolt be, hogy kötelezővé teszik a csúcs környékén a kakizsák használatát, vagyis az ide látogatóknak össze kell szedniük maguk után a piszkukat, és azt egy zacskóban kell magukkal vinniük. A csúcsról visszatérő hegymászókat ugyanis a hatóságok ellenőrizik majd, hiányosság esetén pedig szigorú büntetést szabnak ki a renitensekre.

A csúcskísérletek során a természetet károsítják az emberek az ürülékükkel (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A lap Mingma Sherpa, Pasang Lhamu vidék önkormányzati elnökének szavait idézte, aki azt mondta:

A hegyeink bűzlenek. Arról panaszkodnak a környéken dolgozók, hogy emberi széklet látható a sziklákon, és ettől néhány hegymászó még meg is betegedik. Ez elfogadhatatlan, arról nem beszélve, hogy rontja az imázsunkat.

Az elnök hozzátette, hogy a hegymászóknak ezután kakizsákot kell vásárolniuk, amelyeket az alaptáborba visszatérés után meg kell mutatni az ellenőröknek. Véleménye szerint egy mászó átlagosan napi 250 gramm székletet produkál, a legtöbb ember pedig körülbelül két hetet tölt a táborokban a csúcskísérlet miatt. Chhiring Sherpa, aki a környezetszennyezés elleni csoportot vezeti az Everesten, azt mondta: