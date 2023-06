Legalább egy évet várnia kell Suhajda Szilárd családjának

Suhajda Szilárdot már gyászolják a szerettei, hiszen szerintük egészen biztosra vehető, hogy a hegymászó már nincs az élők sorában. Egy ember biológiai végének megállapításához három dolognak kell fennállnia: az agyi hullámok, a szívverés és a vérkeringés leállásának. A halotti anyakönyv kiállításához szükséges orvosi dokumentumot is ezek alapján állítják ki. Mivel Suhajda Szilárd földi maradványai nem kerültek elő, ilyen papírt sem lehet kiállítani.

A hegymászó eltűnt mászás közben – Fotó: Facebook/Suhajda Szilárd

Az extrémsportoló légzőpalack és serpa segítsége nélkül, egyedül kísérelt meg felmászni a Mount Everestre. Suhajda nem vitt magával sem oxigénpalackot, és serpa kíséretét sem vette igénybe. A családja borzalmas fájdalmat él át, de idővel a jogi kérdéseket is rendezniük kell. Ez főleg hagyatéki, vagyonjogi és gyámügyi kérdések miatt lesz lényeges. Jó példa lehet erre, hogy ha Suhajda felesége valamikor el szeretné adni a közös tulajdonukban levő ingatlant (ha volt ilyen), ugyanis egy élő férj esetében nyilvánvalóan az ő aláírása is szükséges lenne egy szerződés érvényességéhez. Ha például egy gyermek számára személyi okmányokat szeretnének kiállítani, ahhoz is nélkülözhetetlen mindkét szülő aláírása.

Mi kell hozzá?

Berényi András sztárügyvéd a Borsnak elmondta: a jogszabályok szerint Suhajda Szilárdot jelenleg eltűntként kell kezelni.

Abban az esetben, ha valaki halála vélelmezhető, bírósági végzés szükséges a holttá nyilvánításához. Ha a holttest megvan, a halál ténye megdönthetetlen, viszont egy eltűnt személy esetében megdönthető vélelemről beszélünk

– magyarázta a jogász, és hozzátette: a megdönthető vélelem megtámadható, ha olyan információk jutnak az érdekeltek birtokába, melyek alapján vélhető vagy bizonyosnak tekinthető, hogy az illető mégis életben van. Példa lehet erre, hogy ha az eltűntnek tekintett személy jelentkezik.

Egy eltűnt személy holttá nyilvánításához rendszerint két évnek kell eltelnie, ám ez gyorsított eljárás keretében egy évre mérsékelhető. Ennyi időt azonban mindenképpen várni kell.

Mondhatnak gyászmisét érte?

Suhajda Szilárdot sokan tisztelték, és sokan imádkozni is kezdtek a hegymászó lelki üdvéért. A gördeszkás papként megismert katolikus pap, Lendvai Zoltán kinyilvánította: gyászmisét már a vélelmezhető halál esetén is lehet mondatni.