Fekete penész falhatta fel a kislány életét - megszólalt a patológus

A kis Aliyah Cardoso szüleit már egy éve gyötör a rettenetes önvád. Albérletben laktak, és 2023 januárjának reggelén azt vették észre, hogy két hónapos csodálatos kislányuk nem lélegzik. Azonnal segítséget kértek a szomszédoktól, akik megkezdték az újraélesztést. Ezalatt hívták a mentősöket, akik rohantak is, de a kicsi életét már nem lehetett megmenteni. Még akkor megkezdődött a nyomozás, a patológus is elvégezte a szükséges vizsgálatokat, most pedig elmondták a szülőknek, amit megtudtak.

Bár a kisbabát azonnal kórházba szállították, ott életmentő gépekre kellett kapcsolni. Sajnos azonban az orvosok úgy látták, hogy ezzel csak a szenvedéseit hosszabbítják meg, ezért lekapcsolták a gépekről. A kicsi az édesapja karjaiban halt meg.

Ezután a szülők szörnyű önvádba temetkeztek. Mivel nem tudni, hogy mi okozta a halálát, két tényezőt tettek gyanússá. Egyfelől attól tartottak, hogy az vezetett a tragédiához, hogy hasra fektették a babát. Az orvos elismerte, hogy ez nem volt jó döntés, különösen azért, mert így hagyták magára az éjjel a szobájában, de önmagában ez nem lenne elegendő a halálozáshoz.

A szülők ezután arra gondoltak, hogy a gyerekszobában lévő fekete penész okozhatta a kicsi halálát. Az albérlők többször jelezték már a tulajdonosnak, hogy probléma van, de azóta sem küldtek ki profi penészölőt, így soha nem szűntették meg. A patológus megvizsgálta a gyereket, de úgy látta, hogy a penész nem került bele a kicsi szervezetébe, így nem az ölte meg.

Továbbra is az az orvosi szakvélemény tehát, hogy csecsemőhalál okozta a tragédiát. Kimondták továbbá, hogy a szülők nagyon gondoskodók voltak, akik nagyon szerették a babájukat, így őket semmilyen felelősség nem terheli.