Felfedeztem egy rejtett ajtót a házamban – hetek óta aludni sem tudok a félelemtől

Minden ember életében eljön az a pillanat, amikor költözésre adja a fejét. A legtöbben reménykedünk abban, hogy egy szép napon lesz annyi pénzünk, hogy módunkban álljon vásárolni egy gyönyörű, nagy házat. Az újonnan épített házak árai azonban az egekben vannak, éppen ezért sokan megelégednek azzal, ha egy régi házat tudnak venni. Amire azonban a legtöbben nem szoktak gondolni, hogy ebben olyan titkok lapulhatnak, amitől másokat a hideg is kirázhat. Egy férfi most nagyon rosszul járt, és hetek óta aludni sem tud a félelemtől. Teljesen tanácstalan, hogy mitévő legyen most.

Rettegésben tartja a férfit az ajtó

Egy férfi élete igazi horrorfilmmé változott. Nemrégiben költözött be egy használtan vásárolt házba, amikor pedig elkezdte a felújítási munkálatokat, félelmetes dologra lett figyelmes. Amikor ugyanis a pincében tevékenykedett, a polcok mögött felfedezett egy titkos, lezárt ajtót. Megnézte kívülről a házat, és biztosan nem az udvarra vezet. Van tehát ott egy titkos szoba, de nem tudja, mi van benne. Az előző lakók alaposan lezárták, polcokat és vasgerendákat helyeztek az ajtó elé.

Man's life turns into 'horror movie' after finding hidden door in basement https://t.co/Ca5bch19YG — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) January 26, 2024

A kutyáim a közelébe sem mernek menni, éppen ezért duplán félelmetes ez az egész

– vallotta be a Redditen a férfi, aki nem tudja, mitévő legyen most. Úgy érzi ugyanis, hogy mindenképpen tudnia kell, hogy mivel lakik egy fedél alatt, így tehát ki kellene nyitni azt az ajtót. Ugyanakkor a kutyák rettegnek tőle, és ő is érzi, hogy valami nagyon nincs rendben azzal a hellyel. Az internetezők azt javasolják, hogy nyissa ki, de közben live-ozzon, mert erre bizony mindenki kíváncsi lenne – írja a Mirror.