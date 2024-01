Nyitrai Zsolt: már több mint félmillióan regisztráltak a Gondosórára!

Friss bejegyzéssel és videóval jelentkezett Facebook-oldalán Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója elmondta: eddig már több mint félmillióan regisztráltak a Gondosórára!

Nyitrai Zsolt mindenkit arra biztat: regisztrálja 65 éven felüli családtagját, és ajánlja a Gondosóra szolgáltatást másoknak is. (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

„Ez tényleg egy jó szolgáltatás, hiszen az indítása óta 6500 súlyos, életmentő helyzetben segítettek már a diszpécserközpont munkatársai.

A Gondosóra nemcsak életmentésre alkalmas, hiszen eddig több mint 38 ezer hétköznapi esetben is megnyugtató megoldást tudott adni a segélykérőnek.”

– írta Nyitrai Zsolt, aki arra biztat mindenkit: regisztrálja 65 éven felüli családtagját, és ajánlja a Gondosóra szolgáltatást másoknak is.

„A Gondosóra program nemzeti ügy, hiszen idős szeretteink biztonsága mindannyiunk számára kiemelten fontos. A Gondosóra legidősebb felhasználója a 106 éves Gizi néni, neki a továbbiakban is jó egészséget kívánunk! Ne feledje: Gondosóra: Segítség egy gombnyomással!”

– fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója.