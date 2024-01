Nincs megállás az V. kerületben: már a Szabadság téri játszótér felújításán dolgoznak – Galéria!

Belváros az innovatív faültetési technikák zászlósa

A kerületi önkormányzat a zöldítési programja részeként már több mint félezer új fát ültetett el, ebből csak 2022-ben és 2023-ban 140 darabot.

Belváros Önkormányzata minden közterület-fejlesztésnél növeli a zöldfelület arányát, innovatív technikák alkalmazásával. Ilyen például a Magyarországon a kerületben elsőként alkalmazott gyökérmenedzsment rendszer vagy a Magyarországon a legnagyobb egyedszámból álló fasor esetében alkalmazott Stockholm Faültetési Módszer. Az innovatív technikák alkalmazásáért 2022-ben Belváros díjat is kapott. Az elültetett fák száma, zöldfelületek növelése, a zöld buszvárók létesítése, a megfelelő árnyékolás és az automata öntözőrendszerek mind hozzájárulnak a városi hőszigethatás csökkentéséhez, kedvezően befolyásolják a mikroklímát. Javítják a levegőminőséget, szerepük van a por- és légnemű anyagok megkötésében, amelyet bárki megtapasztalhat, aki beáll egy zöld buszváróba vagy ellátogat például Bástya utcai közparkba, vagy akár a Podmaniczky térre.

Az elmúlt hónapok legkiemelkedőbb beruházásai:

• Az Arany János utca fejlesztése, amelyet közel 100 új fával, növénykazettákkal, zöld buszváróval. A zöld és a kék szemlélet jegyében víztakarékos öntözőrendszerrel, esővízgyűjtő ciszternával és a talajvizet hasznosító fúrt kúttal, természetes kőburkolatokkal, több mint félszáz kerékpártárolóval, valamint a közvilágítás megújításával valósult meg. Újak az utcabútorok, a padok, a hulladékgyűjtő edények és két új ivókút is helyet kapott.

Szélesebbek lettek a járdák, a Hercegprímás utcai csomópontnál egy új gyalogos-átkelőhely is létesült Fotó: Metropol

• A Hild tér és környékének megújítása változatos kialakítású. Az akadálymentessé vált közparkban többek között – hiánypótló beruházásként – egy illemhely, pelenkázó, továbbá a régi helyett egy modern játszótér kapott helyet. Így a megváltozott képességű gyerekek igényeinek is megfelelő. A játszótér ráadásul Dániel András nagysikerű Kuflik mesesorozatának szereplőivel népesült be. A tervezési területen összesen 851 m2 értékes zöldfelület jött létre, ennek arányát a parkban a korábbi 24%-ról 37%-ra emelték. A park 13 új, köztük 4 db igazán nagyméretű, 20-25 éves, 15-20 m magas fával és változatos magasságú cserjékkel, évelőkkel és gyepfelülettel gazdagodott. Mindemellett, mint ahogyan a Belváros összes, elmúlt időszakban megújult közterületén, a csapadékvíz-gazdálkodás feltételeinek a kialakítására is sor került. A növényzet vízellátását a helyben gyűjtött és megtartott csapadékvízzel, fúrt kútból származó talajvízzel, vízpazarlásmentes automata öntözőrendszerrel biztosítják. Gyermekbarát ivókutat is telepítettek az új közparkba, valamint gyalogosan átjárható párásító berendezést is beszereltek, amely jól jön a látogatóknak a nyári forróságban.

A Kuflik mesesorozatának szereplői várják a kicsiket Fotó: Metropol

A téren a közvilágítás is teljesen megújult, illetve új utcabútorok, kerékpártámaszok és pingpongasztal is kihelyezésre kerültek. A sötétedéskor zárható kapukkal ellátott új, Hild téri közpark a biztonsági őröknek és a térfigyelő kamerarendszernek is köszönhetően tiszta és biztonságos. Hasonló odaadással és oda figyeléssel valósították meg, mint a Bástya parkot, ahol Belváros erőfeszítéseit a szakma Építőipari Nívódíj odaítélésével ismerte el, komplex infrastrukturális létesítmény kategóriában.