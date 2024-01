Nemzetközi energetikai elismervényt kapott a Duna Pearl (X)

Az Egyesült Államokból származó LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a világon a legáltalánosabban használt zöld épület minősítési rendszer, amely a legnagyobb épület-komplexumok energetikai megoldásait, a kivitelezés korszerűségét, színvonalát díjazza. A budapesti Duna Pearl által most megszerzett arany minősítés arról tanúskodik, hogy a LEED keretrendszerében az épületegyüttes magas fokon megfelel az egészséges környezetet biztosító, hatékonyan kialakított, energiatakarékosan működtetett legkorszerűbb elvárásoknak.