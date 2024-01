Metálra tomboló, meztelen nagypapához riasztották a budapesti mentőket!

Kétségbeesett recepciósok kérték a fővárosi mentők gyors segítségét múlt héten, mert az egyik luxus lakosztály 70 év körüli vendége meztelenül sétálgatott egy üveg itallal a hotel folyosóin és hangosan énekelt. Bár a látvány kétségkívül segítségért kiáltott, a mentésirányító ezt nem sorolta az életveszélyes esetek közé, így az amerikai férfinak még a mentők érkezése előtt volt ideje megmutatnia magát szinte az egész szállodában. Bejárta az éttermet és a bárt is meglátogatta, ahol Ozzy Osbourne egyik ismert dalát, a Bark At The Moon -t adta elő teljes átéléssel.

A mentőket ezután egy fotelban ülve fogadta a szálloda előterében, ahol már lepedőkkel takarták el a koncertet a biztonsági őrök. A rutinos mentősök pillanatok alatt meggyőzték az erősen etiles leheletű beteget arról, hogy függessze fel az előadást, a hidegre való tekintettel pedig gyorsan vegyen fel egy köntöst. Arról is hamar sikerült megegyezni, hogy együtt kisétáljanak a mentőautóhoz, így rendőri segítségre végül nem is volt szükség. A férfi végig együttműködő volt a vizsgálatok és az ellátás során, ráadásul még eddig titkolt beatbox tudását is megvillantotta az életmentőknek. A gondoskodó szállodai dolgozók jóvoltából végül teljes ruházatban szállíthatták kórházba a whiskyző metál veteránt.