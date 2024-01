Kiderült, mennyire nőhetnek a közös költségek idén - ebben is segít a rezsicsökkentés

A társasházak és társasházkezelők komoly kihívásokkal néznek szembe 2024-ben. A közös költségek jelentős emelésére lehet szükség a növekvő banki és biztosítási terhek és az elszálló karbantartási költségek miatt. Ugyanakkor a rezsicsökkentés a közös költséget is mérsékeli.

A lakóközösségek döntenek. Fotó: Turbéky Eszter

Közös képviselet

A több lakásból álló házak lakóközössége általában társasházi vagy lakásszövetkezetei formában intézi azokat a közös ügyeket, amelyek minden lakótársat ugyanúgy, közösen érintenek. Ilyen a közös hulladékszállítás, az ingatlan előtti járda vagy kert gondozása, a közös lépcsőház fenntartása, takarítása vagy a ház felújítása. A társasházak közös ügyeinek intézését a közös képviseletet ellátó képviselő vagy az ezzel megbízott cég végzi, míg a lakásszövetkezeteknél igazgatóság működik. Közös bennük, hogy mind a kettőt a lakók közgyűlése választja.

A közgyűlés dönt

A lakók mindkét esetben közgyűlésen döntenek a legfontosabb közös ügyekről, ilyen a közös költség is. A közös költség összegét sok tényező befolyásolja, összegét a lakók közgyűlése határozza meg a közös képviselő vagy a lakásszövetkezeti elnök, igazgatóság javaslata alapján. Ebből fedezi a társasház vagy lakásszövetkezet a közös helyiségek takarítását, fenntartását, az épület üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő javítási, felújítási munkálatokat, az ügyintézők, tisztviselők díjazását és a felújítási alapot is ebből különítik el. Mivel a lakók közgyűlése dönt, így ennek mértéke házanként eltérő lehet. ,,Ez az eltérés felméréseink szerint 6,5-35%-ig is terjedhet, tehát ebből átlagos értéket mondani csak akkor lehet, ha mellé tesszük ezeket a számokat is" - nyilatkozta lapunknak az egyik legjelentősebb társasházi érdekképviselet képviselője.

A közös használatú helységek költségei emelkednek. Fotó: Eduard Goricev

A szakértők 20% körülire becsülik az emelés mértékét

Abban minden szakértő és érdekképviselet egyetért, hogy magasabb közös költségre lesz szükség. A társasházkezelőknek nagy valószínűség szerint javasolniuk kell a közös költség emelését. Május végéig meg kell tartaniuk a közgyűlést, ahol elő kell adni a pénzügyi terveket és persze le kell vezetniük, miért és mennyi emelést javasolnak. A takarítási, karbantartási és banki szolgáltatások díja az elmúlt két évben jelentősen emelkedett. Emellett a biztosítások is példa nélküli mértékű drágulást mutatnak.

,,Mi jelenleg 15.800 forint közös költséget fizetünk itt, Békásmegyeren. Már ezt is sokallom, hiszen az anyósomék Gazdagréten egy 20 négyzetméterrel nagyobb lakásért fizetnek ugyanennyit. Nem örülnék neki, ha ez tovább emelkedne." - nyilatkozta lapunknak Alex.

Dén Mátyás Andrást, a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesületének elnökségi tagját és a THT szaklap lapigazgatóját kérdeztük, hogy tapasztalatuk szerint mekkora emelés várható.

A 2023-as országos felmérés szerint (melyet 4671 társasház anonimizált adatai alapján végeztünk) az derült ki, hogy 2021-ről 2022-re 21 százalékkal, míg 2022-ről 2023-ra mindössze 4 százalékkal nőttek a magyarországi társasházak költségei.

A szakértő elmondta, hogy a banki szolgáltatások és a takarítási költségek nőttek legjobban, az elmúlt két év alatt körülbelül a másfélszeresére.

Kimagasló a villamosenergia költségek növekedése, ami 2021-ről 2022-re 28%, 2022-ről 2023-ra pedig 37%-ot tesz ki, ez 2021-ről 2023-ra 2 év alatt 75%-os költségnövekedést jelent. Karbantartásokra egy év alatt 60 százalékkal többet költöttek a hazai társasházak. Közüzemi díjakra 2021-ről 2022-re mindössze 11 százalékkal költöttek többet, de 2023-ra már 3%-kal kevesebbet: itt a rezsicsökkentés egyértelmű pozitív hatása mellett valószínű, hogy a társasházkezelők és a társasházi közösségek sokkal jobban odafigyelnek az optimális energiafelhasználásra.

A szakértő szerint körülbelül 20%-os emelés várható, amit természetesen befolyásol, hogy korábban mennyivel növekedett a közös költség, spórolással mennyit tud megtakarítani a lakóközösség és attól is, hogy milyen felújításokra kell pénzt elkülöníteni.

Mekkora emelkedés várható? Fotó: Pexels

Vannak, akik az esetek egyediségét emelik ki

Az ország legnagyobb társasházi érdekképviselete a 20 %-os várható emelés kapcsán azt mondta lapunknak, hogy olyan sok mindentől függ az emelés mértéke, hogy nehéz átlagos értéket mondani.

Nagyok lehetnek az egyes lakóközösségek közötti különbségek. Függ az emelés mértéke a lakóközösség nagyságától, meglévő tartalékaitól vagy attól, hogy a korábbi időszak magas inflációja miatt összehívtak-e a múlt évben rendkívüli közgyűlést, ahol már akkor döntöttek a közös költség emeléséről. Vannak, akik inkább kivártak, mondván, hogy majd az évzárás után fognak dönteni ebben a pénzügyi kérdésben. Azokat, ahol már emeltek az elmúlt év végén, nyilván a mostani ,,emelési kényszer" sokkal kevésbé fogja érinteni.

A szakértő kiemelte: fontos figyelembe venni azt is, hogy az infláció az utóbbi időben jelentősen csökkent, ami szintén pozitív hatással van a közösségek anyagi ügyeire. A közös költség alakulása hatással lehet az albérletárakra, ezt is számításba kell venni.