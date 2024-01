Hihetetlen: már ennyi éves lenne a rock and roll királya, ha még élne

Ezen a napon született a világ legismertebb énekese

Elvis Aaron Presley 1935. január 8-án született a Mississippi állambeli Tupelóban. Énekeskarrierje 1954-ben kezdődött, ő lett a rockabilly, a gyors tempójú country és rhytm and blues keverékének első képviselője. Hamarosan megismerkedett Tom Parker ezredessel, aki a menedzsere volt éveken keresztül, és ettől kezdve az RCA Records adta ki dalait. Első kislemeze, a „Heartbreak Hotel” 1956-ban jelent meg és hatalmas sikert aratott. Ezt további slágerek, filmes szerepek követték, majd 1958-ban katonai szolgálat miatt átmenetileg felhagyott a zenés karrierrel. A hatvanas években szinte csak színészként dolgozott, 68-ban végül visszatért a zenei színpadra, és hét év kihagyás után ott folytatta, ahol abbahagyta. 1973-ban az ő koncertjét közvetítették először műholdon keresztül. Élete vége felé gyógyszerfüggőségtől szenvedett, amely megviselte szervezetét, és végül negyvenkét éves korában, 1977-ben hunyt el. Elvis a mai napig kulturális ikon, őt tartják a rock 'n' roll királyának, sokan pedig még ma is Király néven ismerik. Nem is csoda: tizennégyszer jelölték Grammy-díjra, ebből hármat meg is nyert, valamint a Grammy Életműdíját is neki ítélték 1971-ben.

Ma ünnepelné 89. születésnapját Elvis Presley. Fotó: Pixabay

Az egyik legnagyobb elme is januári születésű

Stephen Hawking angol fizikus ugyancsak január 8-án született, méghozzá 1942-ben. Kutatási területei voltak többek között: kvantumgravitáció, fekete lyukak, kozmológiai infláció, húrelmélet, féreglyukak, az univerzum sűrűségmátrixa. A legtöbben mégis a közérthető nyelven írt könyveiről és a BBC-nek illetve a Discoverynek forgatott ismeretterjesztő filmjeiből ismerik. Hawking ugyanis az elméleti munkái mellett a tömegeket is meg tudta szólítani. Népszerű könyvei (pl. az Idő rövid története) milliókhoz jutottak el és magyarázták el a modern fizika alapjait, a relativitáselméletet, az ősrobbanást, a fekete lyukakat.

5 helyen várják a véradókat a fővárosban

7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21), 12:00–17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén, 12:00–18:00 között az Esernyős-Óbudai Kulturális és Sport Kft.-nél (1033 Budapest, Fő tér 2.), 13:00–18:00 között a Savoya Parkban (1117 Budapest, Hunyadi János út 17.), végül pedig 12:00–18:00 között az Újpesti Ifjúsági Házban (IV. kerület, István út 17–19.).

Szinte minden időjárási jelenség képviselteti ma magát

Lesz eső, néhol hó vagy ónos eső, szél, napsütés és felhők is az égen. Az ország több pontján várható hajnalban havazás, hózápor, majd ezután északkelet felől csökkenni kezd a felhőzet. A viharos északi szél mellett reggel –5, délután pedig 0 fok körül alakul mindössze a hőmérséklet, vagyis a köpönyeg.hu szerint beköszönt a kemény tél!

Ismét beköszönt az igazi tél. Fotó: Mediaworks

Javában tart az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál

A rendezvénysorozat programjait idén a Budapest Music Centerben, a Zeneakadémián, a Magyar Zene Házában, a Trafóban, a Fonóban, a Fugában, a Nádor Teremben, a Három Hollóban, a Műcsarnokban, az Eötvös 10-ben, valamint a Lóvasút Rendezvényközpontban rendezik meg. A mai napon az Eötvös 10 ad helyszínt a programnak: a bábrendező Markó Róbert és a fesztivál alapító kurátora, Gryllus Samu Boldogságunk története című koncertinstallációjának. További információk ezzel kapcsolatban itt olvashatók.

