Hetes erősségű földrengést észleltek: több épület összedőlt

Erős, 7-es magnitúdójú földrengés rázta meg a kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület Vusi megyéjének Akszu nevű prefektúráját helyi idő szerint keddre virradóra – közölte a kínai földrengéskutató hálózatok központja (CENC).

Képünk illusztráció (Fotó: Katasztrófavédelem)

A CENC szerint 22 kilométeres mélységben volt a földmozgás fészke. A Német Földtudományi Központ (GFZ) és az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) 7,01-es erősségű és 9-10 kilométeres mélységű földmozgásról számolt be.

A kínai hatóságok időközben közölték, hogy előzetes jelentések szerint nem voltak áldozatok, ugyanakkor két összedőlt lakóépületről és istállókról, valamint az áramszolgáltatás ideiglenes megszakadásáról érkeztek jelentések. Az epicentrum Vusi megye székhelyétől 50 kilométerre volt Kína Kirgizisztánnal határos hegyvidéki térségében. Húsz kilométeres körzetben mindössze öt falu található.

A földrengést és a nagyjából fél órával későbbi utórengéseket a környező országokban, így Kazahsztánban, Üzbegisztánban és Kirgizisztánban is érezték.

A 270 kilométerre északnyugatra található Almatiban a lakosok ijedtükben kiszaladtak az épületekből, és sokan még pizsamában és papucsban a fagyos időben az utcákon gyülekeztek.

A kazah, üzbég, illetve kirgiz katasztrófavédelmi hatóságok legfrissebb jelentései szerint Almatiban 5-ös, Taskentben 3-as, Biskekben pedig 4-5-ös erősségűnek érzékelték a földlökéseket.

Daulet Szarszenbajev, a kazah földtani megfigyelő- és tudományos kutatóközpont igazgatója szerint több mint tíz utórengést regisztráltak.

„A szeizmológiai események kihunyófélben vannak, nincs ok a pánikra” – mondta hozzátéve, hogy „erős, pusztító földrengés a közeljövőben nem várható”. Az igazgató hangsúlyozta, hogy a földrengést gyakorlatilag Közép-Ázsia minden országában és Azerbajdzsánban is érezték.

Boobek Azsikejev, a kirgiz rendkívüli helyzetek minisztere éjszaka közölte, hogy eddig nem kaptak jelentéseket áldozatokról, vagy károkról. Kazahsztánból sem érkeztek egyelőre ilyen értesülések.