Egy hölgy odalépett a hajléktalan Istvánhoz az Örs vezér téri aluljáróban, majd váratlanul megtörtént a csoda

Még most is hihetetlen számomra, ez maga a csoda. Végre van hova hazamennem, melegben alszom, méghozzá ágyban, nem egy hideg padon. Hihetetlen, de sorra teljesülnek az álmaim: jövő héten próbanapra megyek két középiskolába, és ha Isten is úgy akarja, újra folytathatom a tanítást.