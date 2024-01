Életveszélyben élnek a ferencvárosi bérlők több házban is

„Baranyi Krisztinának azonnal el kell kezdenie két korábban életveszélyessé vált ferencvárosi ház kiürítését” – szólította fel a ferencvárosi Fidesz a polgármestert, aki szerintük elfogadhatatlanul régóta odázza a Haller utca 54. és a Drégely utca 12. számban élő bérlők cserelakáshoz juttatását.

Az egész ház szörnyű állapotban van. Több lakó is úgy véli, hogy háborús övezethez hasonló a Haller utca 54. Fotó: Metropol

Az épületek kiürítését már évekkel ezelőtt el kellett volna kezdeni, erre a ferencvárosi Fidesz több javaslatot is tett azóta, a Baranyi Krisztina vezette önkormányzat mégis tétlenül nézi, hogy ilyen méltatlan és veszélyes körülmények között élnek családok. Az épületek kiürítését és a családok biztonságos elhelyezését azonnal el kell kezdeni!

– tette közzé a helyi Fidesz.

A Drégely 12-ben élő Nikolett állapotos kismama, egy percen múlt, hogy nem nyomta agyon a ledőlő pozdorjafal, amellyel az önkormányzat az életveszélyes lépcsőházat zárta el Fotó: Metropol

A ferencvárosi bérlakásprogram gyenge lábakon áll

Úgy tűnik, a teljes felújítást csak hírből ismerik a kerületi önkormányzatnál, leginkább csak a minimumot, vagy még azt sem teljesítik. Azaz utolsó pillanatos toldozgatás-foldozgatást végeznek azokon a bérházakon, amelyek minimum balesetveszélyesek, de több életveszélyes épület is van a kerületben, köztük a nevezett Haller és Drégely utcai. A Metropol több helyszínen is járt, ahol a bérlők arra panaszkodtak, hogy nem tudnak elköltözni, mert Baranyi Krisztináék nem adnak nekik cserelakást, de olyan kevés pénzt kínálnak a lakásukért is, amelyből nem tudnak újat vásárolni, még vidéken sem.

Drégely utca: „Halálfélelmem volt, akkora durranást hallottam”

A Drégely utca 12-ben Erzsi néni például arról panaszkodott, hogy az önkormányzatban 10 millió forintot ajánlottak fel bérleményéért, így inkább marad az életveszélyes házban.

„Még most is félek arra menni, de elkerülhetetlen, mert ott van a közös mosdó. Az biztos, hogy ha rám esik ez a fal, akkor a gyerekem is megérezte volna. Kijöttek a tűzoltók, szerencsére megcsinálták hamar. De mondja meg, hogyan lehet ilyen borzasztó állapotban lévő házban élnünk? A mosdóban is félek, ki tudja, mikor szakad le a plafon” – ezt már Nikolett nyilatkozta a Metropolnak hétfőn, miután a napokban kiszakadt egy pozdorjafal a helyéről. A falat az önkormányzat azért csináltatta régen a közös vécéhez vezető folyosón, hogy lezárja az egyébként életveszélyessége miatt használhatatlan és onnan nyíló lépcsőházat. De emellett az épület úgy, ahogy van, kriminális állapotú. Több baleset történt például amiatt, hogy potyognak a tetőcserepek. A körfolyosóról nagy darabokban omlik a vakolat, ennek biztonságossá tételét azután eszközölte az önkormányzat, miután a Metropol a helyszínen járt, és bemutatta az épület állapotát…

Haller utca: patkányok , omladozó vakolat és komfort nélküli lakások

Ez csak néhány dolog azok közül, amikkel a lakóknak nap mint nap szembesülniük kell. De ez még semmi, tavaly leomlott a teljes melléklépcsőház, padlástól a pincéig. A lakók közül sokan halálra rémültek a beomlás hallatán. Volt, aki azt hitte, hogy bomba robbant, más úgy érezte, mintha vonat hajtott volna át az épületen vagy összeomlott volna a ház. Mondjuk ez utóbbi nem is jár messze az igazságtól, a házat csak a szentlélek tartja egyben. Az eset után az összes önkormányzati bérházban statikai vizsgálatot rendeltek el, ennek eredménye szerint a Haller utca 54. lakóház első, azaz főlépcsőháza is életveszélyes, a lakóknak hónapokig egy ideiglenes, mobil lépcsőn kellett közlekedniük.

Korábbi videónkat itt nézheti meg a Haller utcai épületről: